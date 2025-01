Berlin (ots) -Hier entsteht eine neue Art von Leadership-Plattform, die transformative Ergebnisse nicht nur verspricht, sondern Organisationen und ihren Führungskräften hilft, effizienter, innovativer und resilienter zu sein. Die Global Leadership Society bietet einen dynamischen, praxisnahen und gemeinschaftsorientierten Ansatz, der bestehende Businessnetzwerke weit übertrifft.Unter der Vision von Gerald Hüsch, einem international anerkannten Experten für Führung und Transformation, verbindet diese Initiative Unternehmer und Führungskräfte, die Großes bewirken wollen - für sich selbst, ihre Organisationen und das Gemeinwohl.Was ist die Global Leadership Society?Eine zentrale Anlaufstelle für Führungskräfte, C-Level-Entscheider und Wegbereiter, um Leadership auf einer tieferen Ebene zu erforschen und weiterzugeben. Diese Plattform inspiriert, vernetzt und befähigt durch:- Werkzeuge, die nachhaltige Transformation ermöglichen,- Aktive Begleitung und Unterstützung, die echten Wandel bewirkt,- Superior-Networking und Kontakte, die Horizonte eröffnen.Im Zentrum steht LEAD21, ein Toolkit mit 21 bewährten Methoden, die Effizienz vervielfachen und Komplexität beherrschbar machen. "LEAD21 synchronisiert innerhalb weniger Stunden Führungskräfte auf allen Ebenen. Es ist der "Missing-Link", um Werte und Führungsleitlinien in Organisationen tatsächlich umzusetzen", erklärt Hüsch.Gerald Hüsch und seine Vision"A Better Leadership for a Better World." ist sein Motiv und seine Berufung. 'A Better Leadership' fand ihre Erfüllung in LEAD21. Der zweite Satzteil, 'for a Better World.' entsteht jetzt durch die Global Leadership Society. Gerald Hüsch (https://www.unternehmer-deutschlands.de/gerald-huesch-im-interview/) betont: "Hier gebe ich alles, was ich habe und was ich bin."Warum einzigartig?Die Society bietet eine kostenfreie Mitgliedschaft mit starken Benefits und setzt auf 100 % Leadership, Community-Co-Kreation und Schwarm-Unterstützung. Sie schafft Erlebnisse und Lösungen, die weit über persönliche Erfolge hinausgehen - mit direktem positiven Beitrag für die Gesellschaft und die Welt.Pressekontakt:Projekt: Global Leadership SocietyAnsprechpartner: Gerald HüschWebseite: Global Leadership SocietyE-Mail: leadership@gerald-huesch.comWhatsapp: +49 172 448 8511Jetzt auf Warteliste eintragen: https://form.jotform.com/242462825025352Original-Content von: Global Leadership Society - Gerald Hüsch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178221/5946710