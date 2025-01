Die Investmentbank RBC hat ihre Einschätzung für die GEA Group Aktiengesellschaft optimistisch angepasst und das Kursziel von 50 auf 54 Euro angehoben. Diese Entwicklung basiert auf verbesserten Zukunftsperspektiven für europäische Investitionsgüterunternehmen im Jahr 2025. Die Analysten prognostizieren ein beschleunigtes Umsatzwachstum aus eigener Kraft, wobei die Branchenbewertung trotz überdurchschnittlicher Kennzahlen für die Mehrheit der Unternehmen attraktiv bleibt.

Verstärktes Vertrauen durch Insiderkäufe

Das Vertrauen in die positive Unternehmensentwicklung wird durch jüngste Aktientransaktionen von Aufsichtsratsmitgliedern unterstrichen. Anfang Januar wurden mehrere Aktienkäufe zu Kursen zwischen 47,98 und 48,32 Euro getätigt, was das interne Vertrauen in die Geschäftsentwicklung demonstriert. Diese Insideraktivitäten, gekoppelt mit der optimistischen Analystenbewertung, deuten auf eine vielversprechende Entwicklung des Unternehmens hin.

