Rund 5.000 Menschen aus Japan und dem Ausland feierten im Kabukicho Cine City Plaza!

Der TOKYU KABUKICHO TOWER (im Folgenden als "Anlage" bezeichnet), der von TST Entertainment Inc. (Shinjuku-ku, Tokio; Präsident und CEO: Koichi Honda) betrieben wird, bietet Unterhaltungsinhalte, die von einer Vielzahl von Kunden aus dem In- und Ausland genutzt werden können, mit dem Ziel, Kabukicho in eine "globale Unterhaltungsstadt" zu verwandeln.

Kabukicho Cine City Plaza at the moment of New Year's celebration (Photo: Business Wire)

Die Veranstaltung "TOKYU KABUKICHO TOWER 2025 New Year's Eve" fand vom 31. Dezember 2024 bis zum 1. Januar 2025 statt. Im Nachtclub "ZEROTOKYO" trat der in London ansässige Musikproduzent SBTRKT auf, und die Menge erlebte einen großartigen Start ins Jahr 2025 mit einem musikalischen Erlebnis der Weltklasse. Zu den weiteren Veranstaltungen gehörten DJ-Live-Auftritte und Shows in der "Shinjuku Kabuki Hall Kabuki Yokocho", ein traditionelles Soba-Nudelmenü zu Silvester, die Live-Übertragung eines klassischen Konzerts in einem Kino und eine Countdown-Party in einem Hotelrestaurant. Die einzigartige Ausstattung dieses Hotel- und Unterhaltungskomplexes wurde genutzt, um den Gästen in der gesamten Anlage eine Vielzahl nonverbaler Unterhaltungsangebote zu bieten.

Darüber hinaus wurde im Kabukicho Cine City Plaza neben der Anlage ein Countdown veranstaltet, bei dem die DJ-Performance von ZEROTOKYO mit einem Außenbildschirm verbunden wurde. Als das neue Jahr näher rückte, wurde der Countdown bis Mitternacht auf dem Bildschirm angezeigt, um die Feier einzuläuten. Der Platz war erfüllt vom Jubel von etwa 5.000 Menschen, die das Jahr 2025 in einer lebhaften Atmosphäre begrüßten.

Wir werden uns auch weiterhin bemühen, Unterhaltungsinhalte bereitzustellen, die von einer Vielzahl von Kunden sowohl in Japan als auch im Ausland genutzt werden können.

Auch nach dem Countdown herrschte im TOKYU KABUKICHO TOWER große Spannung!

Selbst nach Mitternacht war der Veranstaltungsort voller Menschen, die das Neujahrsfest mit Auftritten von "KAWAII MONSTER PARTY"-Darstellern auf der Hauptbühne im 2. Stock der "Shinjuku Kabuki Hall Kabuki Yokocho" feierten. Die Darsteller luden das Publikum ein, sich ihnen auf der Bühne bei einer Überraschungsvorstellung anzuschließen, als die Spannung im Veranstaltungsort ihren Höhepunkt erreichte. "namco TOKYO" im dritten Stock veranstaltete eine Sondervorstellung von 'DEN-ON-BU', einem Tanzmusikprojekt, bei dem DJs Anime- und Spielesongs spielten. Nicht nur Fans von 'DEN-ON-BU' aus Japan, sondern auch Besucher aus aller Welt versammelten sich um die Bühne, um die Show zu genießen. Die gesamte Anlage war eine Silvesterveranstaltung, die von Menschen aller Nationalitäten besucht werden konnte.

