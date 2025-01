© Foto: ARK Invest

Starinvestorin Cathie Wood hat bei einer Aktie zugeschlagen, die sie selbst als die "am meisten unterschätzte Aktie" bezeichnet. Wie stehen Analysten zu dem Kandidaten?Cathie Wood hat in dieser Woche 527.472 Aktien von Pacific Biosciences of California gekauft. Die Investorin und CEO von ARK Invest erwarb die Titel über ihren Innovationsfonds ARKK und dem ARK Genomic Revolution ETF. Pacific Biosciences of California ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher Sequenzierungslösungen spezialisiert hat. Diese Technologien unterstützen Wissenschaftler und klinische Forscher dabei, genetisch komplexe Fragestellungen zu untersuchen und zu lösen. Im Rahmen …