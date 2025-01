Die international tätige FUCHS-Gruppe, führend im Schmierstoffsektor, hat am 9. Januar 2025 das deutsche Unternehmen Boss Lubricants GmbH & Co. KG übernommen. Mit Sitz in Albstadt, Baden-Württemberg, ist Boss Lubricants ein familiengeführter Anbieter, der sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Spezialschmierstoffen spezialisiert hat. Diese finden Anwendung in Medizintechnik, Sicherheitstechnik, Metallbearbeitung und dem Maschinenbau. Strategische Bedeutung der Akquisition Die Übernahme ergänzt das bestehende Portfolio der FUCHS-Gruppe ideal und eröffnet neue international skalierbare ...

