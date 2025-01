Mainz (ots) -Woche 05/25Sonntag, 26.01.Bitte Programmänderungen beachten:6.15 Terra XDie letzten Geheimnisse des OrientsAuf den Spuren alter Kulte(vom 6.11.2022)Deutschland 20227.00 Terra XDie letzten Geheimnisse des OrientsVerborgene Welten des Islam(vom 6.11.2022)Deutschland 2022(Die Sendungen "Die letzten Geheimnisse des Orients: 1001 Legende" und "Die letzten Geheimnisse des Orients: Mystische Orte" entfallen. Weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen. Änderungen bitte auch für die Ausstrahlungen am Montag, 27.01.2025, 0.50 Uhr und 1.35 Uhr, am Mittwoch, 29.01.2025, 2.55 Uhr und 3.40 Uhr, sowie am Samstag, 01.02.2025, 6.45 Uhr und 7.25 Uhr, beachten.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5946747