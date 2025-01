Von Pennystock zu Branchenführer? - Eine seltene Gelegenheit!

Anzeige / Werbung

Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Gelegenheit gehabt, von Anfang an bei Marken wie On Shoes oder Crocs dabei zu sein - Marken, die aus dem Nichts heraus zu Milliardenunternehmen herangewachsen sind…

Die Aktie von Crocs kletterte vom Pennystock-Niveau auf Kurse von über 180,00 USD. Genau diese seltene Möglichkeit bietet sich Ihnen womöglich jetzt mit Grounded People Apparel (WKN:A3DVB1)*, einem aufstrebenden Micro-Cap-Unternehmen, das mit einer bahnbrechenden Innovation namens "Oyum Snaps" die Sneakerwelt revolutionieren könnte.

Grounded People Apparel*

WKN:A3DVB1

Börsenplätze: Deutsche Börse (Deutschland), Canadian Securities Exchange (CSE, Kanada; Heimatbörse)



Oyum Snaps - Das "Gillette-System" für Schuhe

Quelle: ACCESSWIRE (c) Grounded People Apparel Inc.

Grounded People Apparel (WKN:A3DVB1)* hat ein Geschäftsmodell entwickelt, das als "Gillette-System" für Sneaker bezeichnet wird. Die Idee ist ebenso genial wie bewährt: Kunden kaufen hochwertige Sneaker, die durch austauschbare Designelemente - die sogenannten Oyum Snaps - immer wieder neu gestaltet werden können.

Innovative Technik : Die austauschbaren Elemente werden sicher und einfach mit einem patentierten Mechanismus befestigt.

: Die austauschbaren Elemente werden sicher und einfach mit einem patentierten Mechanismus befestigt. Endlose Möglichkeiten : Kunden können ihren Look jederzeit anpassen, mit Designs, die von einflussreichen Persönlichkeiten entworfen werden.

: Kunden können ihren Look jederzeit anpassen, mit Designs, die von einflussreichen Persönlichkeiten entworfen werden. Nachhaltige Einnahmen: Zusätzliche Designelemente generieren kontinuierliche Umsätze - ähnlich wie die Rasierklingen bei Gillette.



Die Kombination aus technischer Innovation und einem bewährten Geschäftsmodell könnte Grounded People Apparel zum nächsten großen Namen in der Sneakerbranche machen.

Was ist das Gillette-System? - Das Gilette-System bezeichnet ein Geschäftsmodell, das ursprünglich von King C. Gillette, dem Gründer der Rasiermarke Gillette, entwickelt wurde. Dieses Modell basiert auf der Idee, eine Basis-Komponente (den Rasierergriff) anzubieten, während die regelmäßig benötigten Verbrauchsmaterialien (die Rasierklingen) mit einer hohen Gewinnspanne verkauft werden. Das Konzept ist inzwischen ein Klassiker und wird oft auch als "Razor-and-Blades"-Modell bezeichnet.

Nachhaltigkeit und Ethik als Alleinstellungsmerkmal

Wirklich faire Bedingungen bei der Produktion der Schuhe von Grounded People Apparel

Mit einem nachhaltigen Pendant zu einem der meistverkauften Sneaker-Modelle der Welt und einem Marktwert im Micro-Cap-Segment bietet sich AnlegerInnen mit dieser Aktie eine in unseren Augen einmalige Gelegenheit, frühzeitig dabei zu sein. Die Erfolgsgeschichten ähnlicher Marken zeigen, dass sich dieses Investment vervielfachen könnte. Grounded People Apparel (WKN:A3DVB1)* verbindet modernes Design mit einem ethischen und nachhaltigen Ansatz - ein unschlagbares Konzept in einer Zeit, in der Verbraucher immer mehr Wert auf umweltfreundliche und faire Produkte legen.

Nachhaltige Materialien : Verwendung von recycelten Autoreifen und pflanzlichen, PETA-zertifizierten Rohstoffen.

: Verwendung von recycelten Autoreifen und pflanzlichen, PETA-zertifizierten Rohstoffen. Faire Produktion : Transparenz und faire Löhne sind bei Grounded People Apparel der Standard.

: Transparenz und faire Löhne sind bei Grounded People Apparel der Standard. Medienlob: Forbes beschreibt das Unternehmen als "eine Marke, die hält, was sie verspricht", und Marie Claire zählt es zu den "besten nachhaltigen Schuhmarken".



Dieses einzigartige Konzept hat Grounded People Apparel bereits vor dem internationalen Markteintritt einen Ruf als Vorreiter in der nachhaltigen Mode eingebracht.

Perfektes Timing - Der globale Markteintritt steht bevor

Nach einer erfolgreichen Soft-Launch-Phase bereitet Grounded People Apparel nun den internationalen Markteintritt vor. Die Aktie handelt aktuell noch auf Pennystock-Niveau, was Anlegern eine seltene Gelegenheit bietet, von Beginn an dabei zu sein.

Grounded People Apparel (WKN:A3DVB1)* ist laut Forbes ein Vorreiter in Ethical Fashion, ein Segment, das laut den Experten der UBS laute Zukunftsmusik spielen wird: "Die Schweizer Großbank UBS schätzt, dass nachhaltige Mode und allgemein nachhaltiges Investieren großes Potenzial für zukünftige Investitionen bieten. (…)."

Mit einer Bewertung von nur 13 Millionen Euro gehört Grounded People Apparel zu den Unternehmen, die noch in den "Kinderschuhen" stecken - im wahrsten Sinne des Wortes. Die bevorstehende Expansion könnte jedoch eine Transformation vom Start-up zu einem der führenden Namen in der Sneakerbranche bedeuten.

Die Sneakerbranche boomt, und Nachhaltigkeit wird für Verbraucher immer wichtiger. Grounded People Apparel steht an der Spitze dieses Trends und kombiniert ethische Produktion mit innovativen Produkten. Während etablierte Marken wie On Shoes und Veja bereits sehr hohe Bewertungen erreicht haben, bietet Grounded People Apparel Anlegern die Möglichkeit, von Anfang an in ein potenzielles Schwergewicht zu investieren.

Fazit - Ihre Chance auf den nächsten großen Erfolg

Grounded People Apparel (WKN:A3DVB1)* vereint alle Zutaten für eine Erfolgsgeschichte: eine disruptive Innovation, eine klare ethische Ausrichtung und ein boomender Markt. Der bevorstehende internationale Markteintritt könnte das Unternehmen in eine völlig neue Liga katapultieren - und Anleger, die jetzt einsteigen, könnten von diesem Wachstum enorm profitieren.

Die Aktie des Vorreiters (Forbes) für nachhaltig und fair produzierte Sportschuhe ist noch auf absolutem "Ground-Floor-Level"-Niveau. Unternehmen wie On Shoes oder Veja haben in den letzten Jahren gezeigt, wie schnell es aufwärts gehen kann. Die On AG aus der Schweiz wurde erst im Jahr 2010 gegründet. Die Marke hat sich vor allem in den letzten Jahren extrem verbreitet und das Unternehmen verzeichnet absolute Rekordzahlen und Sales im Milliardenbereich. Tatsächlich setzte man allein im jüngsten Quartal über 635,8 Mio. Schweizer Franken um, das beste Quartal aller Zeiten für die Schweizer. Die Aktie ist ein Traum für jeden Aktionär und noch ein viel größerer Traum für die Seed-Investoren, die 2010 und in den Folgejahren investierten.

Grounded People Apparel (WKN:A3DVB1)* steckt vergleichsweise noch in den Kinderschuhen, doch indiziert die jetzt abgeschlossene Soft-Launch-Phase einen möglichen Erfolg- Fakt ist: Entwickelt sich Grounded People Apparel ähnlich wie eine On Holding zu einem internationale Rising Star, dann ist für jetzt entscheidungsfreudige AnlegerInnen wirklich sehr viel drin. Das Besondere: AnlegerInnen können bei Grounded People Apparel wirklich noch im absoluten Frühstadium partizipieren. Die aktuelle Bewertung liegt hier mit aktuell rund 13 Mio. Euro in der Tat noch auf absolutem Micro-Cap-Niveau, die Aktie handelt als Pennystock.

Alles zur Aktie: https://aktie.groundedpeople.com/

Informieren Sie sich selbst über Grounded People Apparel (WKN:A3DVB1)*:

Webseite: https://groundedpeople.com/

Filings von Grounded People Apparel (Börsenbehörden Kanada): www.sedarplus.ca

HIER geht es zum Aktienkurs von Grounded People Apparel Inc.

