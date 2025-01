ADX Energy: Dynamischer Start ins Jahr 2025

Anzeige / Werbung ADX Energy beginnt das Jahr 2025 mit neuen Zielen und einer, die auf Projekte in Oberösterreich und Italien ausgerichtet ist. Mit der Erkundung neuer Öl- und Gaslagerstätten sowie der Weiterentwicklung bestehender Ressourcen plant das Unternehmen, seine Position zu stärken. ADX Energy beginnt das Jahr 2025 mit neuen Zielen und einer, die auf Projekte in Oberösterreich und Italien ausgerichtet ist. Mit der Erkundung neuer Öl- und Gaslagerstätten sowie der Weiterentwicklung bestehender Ressourcen plant das Unternehmen, seine Position zu stärken. Flache Gasbohrungen in Oberösterreich Im Jahr 2025 will ADX bis zu drei neue Gasbohrungen in Oberösterreich realisieren, die sich auf flache, risikoarme Gasziele konzentrieren. Diese Bohrstellen wurden mithilfe hochauflösender 3D-Seismik-Daten identifiziert und liegen in unmittelbarer Nähe zu bestehender Infrastruktur wie offenen Pipelines. Diese strategische Lage ermögliche es ADX, die Kosten zu minimieren und gleichzeitig von der wachsenden Nachfrage nach lokal produziertem Gas in Europa zu profitieren. Das Unternehmen betont, dass hierdurch eine wiederholbare und wirtschaftliche Förderstrategie aufgebaut werden könnte.

Welchau-1: Tests der Ölreserven Nach den Herausforderungen bei den Tests von Welchau-1 bleibt ADX Energy fokussiert auf die Erkundung der Reifling-Formation und die Entwicklung alternativer Optionen. Geplante Maßnahmen wie eine mögliche Säurebehandlung sollen die Förderbedingungen verbessern. Trotz der Rückschläge sieht das Management weiterhin großes Potenzial im hochwertigen Öl von Welchau-1 und richtet den Blick auf zusätzliche Möglichkeiten, das Projekt wirtschaftlich zu erschließen. Explorationspotenzial im sizilianischen Kanal ADX richtet außerdem seinen Fokus auf Offshore-Gasfelder in den flachen Gewässern vor der italienischen Küste. Diese Region, die bereits von ENI erfolgreich genutzt wird, bietet erhebliches Explorationspotenzial. Lizenzierungs- und Erkundungsarbeiten könnten den Grundstein für eine zukünftige Gasförderung legen und das Portfolio des Unternehmens erweitern. Strategische Bedeutung ADX verfolgt das Ziel, sich als Energieproduzent in Europa zu etablieren. Mit einer Ausrichtung auf Projekte mit niedrigen Risiken und schnellen Realisierungsmöglichkeiten positioniert sich das Unternehmen in einem herausfordernden Marktumfeld. Neben der Exploration und Förderung von Ressourcen plant ADX durch strategische Partnerschaften und effiziente Projektumsetzungen nachhaltig wachsen. Finanzielle Flexibilität Die Umsetzung dieser Vorhaben wird durch verlängerte Rückzahlungsfristen für bestehende Darlehen unterstützt. Laut Unternehmensangaben wurden Darlehen mit einem Gesamtwert von 1,25 Millionen AUD auf März 2026 verschoben. Ian Tchacos, Executive Chairman von ADX, betonte, dass diese finanzielle Flexibilität entscheidend sei, um die geplanten Projekte ohne zusätzlichen Kapitaldruck voranzutreiben. Enthaltene Werte: XC0009677409,AU000000ADX9

