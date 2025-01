Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wenn Inflation ein ökonomisches Virilitätssymbol ist, können sich die Amerikaner eines weiteren Sieges über China brüsten: 2024 war sie in den USA fast drei Prozentpunkte höher als dort, so die Analysten der Helaba.Im Gegensatz zum Konkurrenten China, wo die Teuerung zum Jahresende nahe der Nulllinie gelegen habe, sei der Preisauftrieb in den USA nach wie vor zu hoch. Zwar werde er im Jahresdurchschnitt 2024 wohl knapp unter 3% gelegen haben - nach 4,1% 2023 - doch das sei noch immer ein ganzes Stück oberhalb der Definition der Notenbank von Preisniveaustabilität. ...

