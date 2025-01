Wien (www.fondscheck.de) - BLI holt Vertriebsprofi aus Hongkong - FondsnewsDie Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments hat Sébastien Gandon als Senior Client Portfolio Manager engagiert, so die Experten von "FONDS professionell".Der Asset Manager habe die Personalie bestätigt. Gandon habe zuvor in Hongkong gearbeitet und die Entwicklung und den Vertrieb des internationalen Geschäftsbereichs von Harvest Fund Management geleitet. Die DWS sei an dem chinesischen Asset Manager beteiligt. Weitere Stationen von Gandon seien East Capital und Edmond de Rothschild Asset Management gewesen. Er habe an der Hochschule EDHEC in Lille studiert. ...

