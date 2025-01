Mit einem aktuellen Kurs von 30,27 US-Dollar je Unze hat der Silberpreis in den letzten 24 Stunden um 0,59 % zugelegt. Auch auf Wochenbasis zeigt sich eine deutliche positive Entwicklung von 2,3 %. Silber profitiert von einer stabilen Nachfrage und positiven Rahmenbedingungen auf den Märkten. Doch was treibt diese Dynamik an, und welche Faktoren könnten den Kurs in naher Zukunft beeinflussen? Ein genauer Blick auf die Marktentwicklung zeigt spannende Einblicke.Der Silberpreis profitiert derzeit von einer steigenden industriellen Nachfrage. Wayne Gordon, Executive Director ...

