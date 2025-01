HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adesso auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) in der Software- und IT-Branche dürften weiter anziehen, schrieb Analyst Andreas Wolf am Freitag in einem Ausblick auf 2025. IT bleibe ein Wachstumsmarkt mit KI als wichtigem Wachstumstreiber. In Anbetracht von Gewinnwarnungen im vergangenen Jahr von einigen Unternehmen wie Adesso, Nagarro und GFT dürften diese aber für das neue Jahr erst einmal vorsichtige Prognosen abgeben./ajx/menVeröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2025 / 08:35 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0Z23Q5