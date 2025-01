DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Scholz will bei Nato-Ostsee-Gipfel über kritische Infrastruktur reden

Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Dienstag mit Nato-Verbündeten beim Ostsee-Gipfel in Helsinki über Sicherheitsfragen beraten. Die an die Ostsee grenzenden Nato-Staaten wollen angesichts der jüngsten Beschädigungen von Kabeln und Leitungen in dem Gewässer dabei auch über die kritische Unterwasserinfrastruktur unter Wasser und die russische Schattenflotte sprechen, wie die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann erklärte.

BRASILIEN

Verbraucherpreise Dez +0,52% (Nov: +0,39%)

Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Dez +4,83% (Nov: +4,87%)

MEXIKO

Industrieproduktion Nov -1,4% (PROG: -1,6%) gg Vj

Industrieproduktion Nov +0,1% gg Vormonat

January 10, 2025 07:30 ET (12:30 GMT)

