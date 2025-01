© Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

Die US-amerikanische Fluggesellschaft Delta-Airlines kann mit prächtigen Zahlen aufwarten. Die Anteilsscheine des Flug-Riesen heben ab.Die Prognose von Delta-Airlines für das erste Quartal übertraf am Freitag die Erwartungen der Analysten. CEO Ed Bastian erklärte, dass dies voraussichtlich das beste Jahr der Fluggesellschaft werde. Die Anteilsscheine reagieren und bewegen sich im vorbörslichem Handel mit gut 8 Prozent auf grünem Terrain. Delta gab bekannt, dass das Unternehmen in diesem Jahr mehr als 4 Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow generiere, was einem Anstieg von 18 Prozent im Vergleich zu 2024 entspricht und im mittleren Bereich des jährlichen Ziels von 3 bis 5 Milliarden …