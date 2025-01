Als zweites Unternehmen nach der [pma:] schließt sich nun die STATUS GmbH der Ascendia Gruppe an. Die Ascendia Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main wurde Ende des vergangenen Jahres gegründet und ist ein Verbund für Versicherungsmakler, -vertriebe, -verbünde und Assekuradeure. Die STATUS GmbH aus Regensburg schließt sich als zweites Unternehmen der im Dezember 2024 gegründeten Ascendia Gruppe an. https://www.asscompact.de/nachrichten/ascendia-neuer-verbund-f%C3%BCr-m... Das Frankfurter Unternehmen ...

