Ethereum: Crash oder Bull-Run? Experte erwartet Rallye auf 6.000 $

Ethereum notiert aktuell bei 3.300 US-Dollar. Damit fällt ETH in der letzten Woche um rund 5 Prozent und wertet damit weiter gegen Bitcoin ab. In 2025 verliert Ethereum damit sogar etwas an Wert. Dennoch könnte übergeordnet ein bullisches Setup entstehen. Denn führende Experten erwarten noch eine größere Ethereum-Rallye, sodass sich ein Investment bei einem Rücksetzer fast verdoppeln könnte. Wie könnten Anleger also ETH jetzt handeln?

Ethereum-Rallye in 2025? Das erwarten Experten

Ein aufsteigender Kanal, auch "ascending channel" genannt, ist ein Chartmuster. Dieses wird durch zwei parallele, ansteigende Trendlinien definiert. Die obere Linie markiert die Widerstandszonen, während die untere die Unterstützungsbereiche darstellt. Ein solcher Kanal entsteht, wenn der Kurs innerhalb dieser Grenzen auf- und abpendelt, dabei aber insgesamt eine steigende Tendenz aufweist. Trader nutzen dieses Muster häufig für Range-Trades: Käufe erfolgen nahe der unteren Trendlinie, Verkäufe nahe der oberen. Breakouts aus dem Kanal signalisieren potenzielle Trendfortsetzungen oder Umkehrungen.

If Ethereum $ETH is following an ascending parallel channel, a dip to the lower boundary at $2,800 could act as a launchpad for a move toward $6,000. pic.twitter.com/uYP6BW3DZh - Ali (@ali_charts) January 10, 2025

Laut Ali Martinez bildet Ethereum derzeit einen aufsteigenden Kanal. Ein Rücksetzer auf die untere Grenze bei etwa 2.800 US-Dollar könnte als Unterstützung dienen. Von dort aus besteht das Potenzial für einen starken Aufwärtsimpuls in Richtung 6.000 US-Dollar, sofern der Kurs die untere Trendlinie respektiert. Ergo könnte sich hier ein bullisches Setup ergeben, das ferner einen Einstieg mit enger Absicherung ermöglichen würde.

Ethereum Alternative: MEMEX über 2 Mio. $ - passiv Meme-Coins kaufen

Ethereum leitet oft die Altcoin-Saison ein, da ETH weiterhin als wertvollster Altcoin das Marktsentiment beeinflusst. Wenn ETH an Wert gewinnt, steigt das Vertrauen in Altcoins. Zudem fließen nach starken Ethereum-Rallyes oft Gewinne in kleinere Coins.

Hier könnten spekulative Anleger einen Blick auf Meme Index werfen. Der Presale erfreut sich wachsender Beliebtheit, wie die Summe von deutlich über 2 Millionen US-Dollar im laufenden Presale zeigt. Das Ziel des Projekts ist es, Investoren eine Möglichkeit zu bieten, passiv in Meme-Coins zu investieren. MEMEX, der native Token des Projekts, spielt dabei eine zentrale Rolle. Meme-Coins haben im Jahr 2025 das Potenzial, eine neue Rallye einzuleiten. Das Team hinter Meme Index verfolgt diesen Trend und bietet ein System, das auf diversifizierte Meme-Coin-Indizes setzt. MEMEX ermöglicht Anlegern, von vier maßgeschneiderten Indizes mit unterschiedlichen Risikoklassen zu profitieren. Von etablierten Meme-Coins bis hin zu riskanten, neuen Projekten - Meme Index deckt ein breites Spektrum ab und spricht damit verschiedene Anlegertypen an.

Zum Presale von Meme Index

Nur durch den Besitz von MEMEX Tokens erhalten Nutzer Zugang zu diesen Indizes. Zudem können sie den Token staken und von attraktiven Erträgen profitieren. Darüber hinaus bietet die dezentrale Governance allen Token-Inhabern die Möglichkeit, aktiv an der Weiterentwicklung des Projekts teilzunehmen und über neue Coins in die Indizes abzustimmen.

Die Indizes sind so strukturiert, dass verschiedene Investmentstrategien bedient werden: Der Meme Titan Index fokussiert sich auf bekannte, etablierte Meme-Coins mit hoher Marktkapitalisierung. Der Meme Moonshot Index hingegen zielt auf neue Coins mit hohem Wachstumspotenzial ab. Der Meme Midcap Index deckt Coins im mittleren Kapitalisierungsbereich ab, während der Meme Frenzy Index besonders spekulative Projekte beinhaltet.

Ein signifikanter Anteil der Tokens wird für Marketing, Community-Anreize und Staking-Belohnungen verwendet, um das Wachstum und die Nutzerbindung zu fördern. So soll Meme Index langfristig das Investieren in Meme-Coins ermöglichen. Interessierte Anleger können MEMEX direkt auf der Website erwerben, indem sie ETH, USDT oder BNB gegen den Token tauschen.

Zum Presale von Meme Index

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.