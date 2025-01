HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 552 Euro belassen. Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien dürften keinen wesentlichen Einfluss auf den Gewinn der von ihm beobachteten Rückversicherer im laufenden Jahr haben, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn die Schwellen, ab denen die Rückversicherungsdeckung ausgelöst wird, lägen inzwischen deutlich höher ist als bei vergleichbaren Bränden in Nordkalifornien im Jahr 2018. Zudem hätten die Feuer diesmal wohl vor allem Wohngebäude und weniger gewerbliche oder industrielle Gebäude getroffen, und der Rückversicherungsschutz für Wohngebäude scheine geringer zu sein./la/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2025 / 07:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008430026