Wien (www.fondscheck.de) - Der französische Asset Manager Carmignac gibt die Ernennung von Naomi Waistell zur Portfoliomanagerin für Schwellenländer bekannt, so die Experten von "FONDS professionell".Waistell solle in London unter der Leitung von Mark Denham, Head of Equities, tätig sein und gemeinsam mit Xavier Hovasse als Co-Managerin die Artikel-9-Schwellenländerstrategie von Carmignac verwalten. Das Duo werde dabei von Yunfan Bao, Analyst für die Großregion China, Amol Gogate, Schwellenländer-Aktienmanager, sowie dem Schwellenländer- und Investmentteam unterstützt. ...

