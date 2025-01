BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an die Bürger appelliert, sich der wegweisenden Bedeutung der Bundestagswahl bewusst zu sein und "verantwortungsvoll" zu wählen. "Entscheiden wir uns für eine demokratische Zukunft, in der Verständigung, Zusammenarbeit und Kompromisse möglich bleiben! Stimmen wir für eine offene Gesellschaft, in der Menschenfeindlichkeit keinen Platz hat", sagte Steinmeier bei einem Mittagessen für ehrenamtlich engagierte Bürger nach seinem Neujahrsempfang in Berlin.

In dieser Zeit, in der freiheitliche Demokratien im Inneren wie von außen angegriffen würden, trügen alle Wählerinnen und Wähler am 23. Februar Verantwortung für das gemeinsame Ganze, für ein gutes Miteinander und für unsere Demokratie, betonte Steinmeier laut veröffentlichtem Redetext. "Unsere Demokratie ist stark, wenn wir sie stark machen."

Fast drei Stunden Händeschütteln



Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender hatten rund 60 ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger sowie etwa 150 Vertreter des öffentlichen Lebens ins Schloss Bellevue eingeladen. Unter ihnen waren Verantwortliche zahlreicher Verbände, Vereinigungen und Stiftungen, Vertreter von Bundeswehr und Kirchen, Gewerkschaften und Wirtschaft sowie der Politik. Auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) kam - gut gelaunt - mit einem Großteil seines Kabinetts.



Fast drei Stunden dauerte das Defilee der Gäste im Schloss Bellevue. Steinmeier und Büdenbender zeigten beim Händeschütteln und Lächeln in die Kameras viel Ausdauer. Die Atmosphäre war herzlich bis heiter. "Wie schön, Sie wiederzusehen", rief Steinmeier dem Vorsitzenden des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, entgegen. "Haben Sie gute Nachrichten?", fragte er den Chef des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl.

Ernste Mienen nur bei AfD-Chef Chrupalla



Die sonst so fröhliche Stimmung verflog nur bei einem Gast. Als der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla den Saal betrat, wurden die Mienen der Gastgeber ernst. Ein kurzer Händedruck, ein knapper Neujahrsgruß, ein schnelles Foto - Steinmeier und Büdenbender schraubten die Freundlichkeit auf das aus Höflichkeit gebotene Mindestmaß herunter.

Dank an ehrenamtlich Engagierte



Dass dem Bundespräsidenten besonders an den eingeladenen ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern gelegen war, zeigte das gemeinsame Mittagessen mit ihnen. Er bat sie, andere Menschen mit ihrem Gemeinsinn anzustecken. "Wir brauchen jetzt alle Kräfte der Mitmenschlichkeit, die in unserer Gesellschaft stecken."

Für die Ehrenamtlichen nahmen sich die Gastgeber auch beim Defilee viel Zeit. Der eine oder andere von ihnen brachte ein kleines Geschenk mit. So wie Markus Ohlef aus Göttingen, der Vorsitzende des Vereins Ausdauer-Sport für Menschlichkeit. Er organisiert seit 20 Jahren die "Brocken-Challenge", einen winterlichen Ultra-Marathon über 80 Kilometer von Göttingen aus bis auf den Brocken im Harz. "Kalt - hart - schön", stand auf dem T-Shirt für Steinmeier, der knapp anmerkte: "Das ist 'ne Aufgabe."/sk/DP/he