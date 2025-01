Düsseldorf (ots) -Xiaomi ergänzt mit fünf neuen Produkten sein wachsendes Portfolio im Bereich AIoT (Artificial Intelligence of Things) und Personal Health. Mit den neuen Redmi Buds 6, Redmi Buds 6 Pro (https://www.mi.com/de/product/redmi-buds-6-pro/), der Redmi Watch 5 sowie den Powerbanks Xiaomi 33W Power Bank 10000 und Xiaomi 165W Power Bank 10000 bringt Xiaomi innovative Lösungen, die den Alltag bereichern und erleichtern. Sie machen es einfacher als jemals zuvor, erstklassige Audioerlebnisse in Kombination mit persönlichen Gesundheitsprogrammen zu nutzen.Die neuesten Redmi Buds 6 und Redmi Buds 6 Pro ermöglichen ein reichhaltiges, hochwertiges Klangerlebnis mit fortschrittlichen Funktionen wie verbessertem NoiseCancelling, multidimensionalem Audio mit Kopfbewegungsverfolgung und weiteren Interaktionen. Dieses intelligente High-Fidelity-Audioerlebnis kann mit der neuen Redmi Watch 5 kombiniert werden - einer Smartwatch im stilvollen Design, die mit ihrem ultraschmalen Displayrand, langer Akkulaufzeit und verbesserten Funktionen zur Herzfrequenzund Schlafüberwachung den Alltag optimal begleitet.Die neuen Xiaomi Power Bank 10000 Ladelösungen bieten zuverlässige Energieversorgung bei langen Workouts und auf Reisen. Mit großen Akkukapazitäten, die schnelles Laden, Vielseitigkeit und einfache Handhabung bieten, sorgen diese neuen Xiaomi Powerbanks dafür, dass sämtliche elektronischen Geräte stets einsatzbereit bleiben.Redmi Buds 6: Audioerlebnis trifft auf Stil und EleganzDie Redmi Buds 6 bieten überzeugende Audioleistung mit einer individuellen Klangwelt. Mit fortschrittlichem Active Noise Cancelling (ANC) von bis zu 49 dB[1] und einer Bandbreite von 2 kHz reduzieren sie effektiv störende Umgebungsgeräusche wie leichten Regen, Tippgeräusche oder Verkehrslärm. Ein duales Treibersystem sorgt für einen satten und dynamischen Sound, dabei passen adaptive Transparenzmodi die Umgebungssounds intelligent an. Für klare Kommunikation sorgt die Dual-Mikrofon-Technologie mit KIgestützter Geräuschunterdrückung. Hintergrundgeräusche, selbst bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 9 m/s[1], werden effektiv minimiert. Darüber hinaus bietet der integrierte immersive Sound mit 360°-Audioeffekt ein mitreißendes Hörerlebnis, bei dem sich die Nutzer direkt ins Zentrum ihres Films oder ihrer Musik versetzt fühlen.Mit einer Wiedergabedauer von bis zu 10 Stunden[2] pro Ladung und insgesamt bis zu 42 Stunden mit Ladecase sind die Redmi Buds 6 zuverlässige Begleiter für den Alltag. Die neuen Ohrhörer sind in den Farben Cloud White, Night Black und Coral Green erhältlich und liefern smarte Funktionen wie die Echtzeit-Akkustandanzeige, intelligente Verbindungsmöglichkeiten für das nahtlose Teilen von Audioerlebnissen[3] und personalisierte Steuerungsgesten, zum Beispiel für den Einsatz bei freihändigen Fotoaufnahmen[4].Redmi Buds 6 Pro: Willkommen in der Welt der führenden AudiotechnologieDie Redmi Buds 6 Pro setzen mit branchenführenden Koaxial-Dreifachtreibern neue Maßstäbe im Bereich kabelloser Audiotechnologie und sorgen für ein anspruchsvolles Audioerlebnis zum kleinen Budget. Sie bieten Hi-Res Audio Wireless-Zertifizierung[5], duale PZT-Hochtöner und einen 11-mm-Treiber mit Titan-Membran für satte Bässe und klare Höhen. Für ein intensives Klangerlebnis bietet der integrierte 3D-Audioeffekt[5] anpassbare Modi, einschließlich Head-Tracking - ideal für Musik, Videos, Gaming und Hörbücher. Fortschrittliches Active Noise Cancelling (ANC) auf Flaggschiff-Niveau mit 55 dB[6] und einer ultra-breiten Abdeckung von 4 kHz blockiert effektiv störende Geräusche im mittleren bis hohen Frequenzbereich. Mit einer um bis zu 14,16 Prozent[7] verbesserten ANC-Leistung im Vergleich zur Vorgängergeneration sorgt die mehrstufige Geräuschunterdrückung jederzeit für klare Klangqualität - auch in Außenbereichen.Mit einer speziellen Excimer-Beschichtung überzeugen die Redmi Buds 6 Pro durch Hautfreundlichkeit und sind auch über längere Zeiträume nutzbar. Sie sind in den drei ausdrucksstarken Farben Glacier White, Space Black und Lavender Purple erhältlich und bieten bis zu 9,5 Stunden[2] Wiedergabezeit mit einer einzigen Ladung oder bis zu 36 Stunden[2] mit dem Ladecase. Die intuitive Touch-Steuerung ermöglicht eine einfache Verwaltung von Anrufen, Audiowiedergabe, Lautstärke und ANC-Modi. Um das Hörerlebnis weiter zu personalisieren, bietet die anpassbare Equalizer-Funktion (EQ) vier voreingestellte Modi sowie einen benutzerdefinierten Modus, mit dem der Sound nach persönlichen Vorlieben feinabgestimmt werden kann.Redmi Watch 5: Smarte Unterstützung für Alltag und FitnessMit seinem 2,07 Zoll AMOLED-Display, dem größten und hellsten Display auf einer Redmi Smartwatch, bietet die Redmi Watch 5 ein attraktives Nutzungserlebnis. Die Helligkeit von 1.500 Nits, eine Bildwiederholrate von 60Hz und eine beeindruckende Pixeldichte von 324 ppi gewährleisten auch bei direkter Sonneneinstrahlung klare Sichtbarkeit. Zum Flaggschiff-Erlebnis tragen auch die ultraschmalen 2 mm-Ränder und ein beeindruckendes Screen-to-Body Verhältnis von nur 82 Prozent[8] bei. Dank einer Akkulaufzeit von bis zu 24 Tagen empfiehlt sich die Redmi Watch 5 insbesondere für eine langfristige Gesundheitsüberwachung. Die Smartwatch verfügt über ein hochwertiges Aluminiumgehäuse, wechselbare Armbänder und eine aktualisierte Krone zur optimierten Handhabung und für den modischen Style[2].Leise und in präziser Haptik sorgt der integrierte lineare Motor der Redmi Watch 5 für Feedback. Die Bluetooth®-Telefonanruffunktion und die Geräuschunterdrückung mit DualMikrofon ermöglichen auch in lauten oder windigen Außenumgebungen eine klare Anrufqualität[9]. Mit ihrem neuen, hausintern entwickelten Herzfrequenzalgorithmus verbessert die Smartwatch die Genauigkeit der Herzfrequenzüberwachung und sorgt für eine kontinuierliche Kontrolle von Herzfrequenz[10], Blutsauerstoff und Schlafqualität[11] . Auch als Trainingspartner punktet die Redmi Watch 5: Über 150 Sportmodi, integriertes 5-SystemGNSS für präzises Outdoor-Tracking und eine Wasserbeständigkeit von 5 ATM[12] machen sie zum passenden Begleiter für Sportbegeisterte, auch beim Schwimmen.Xiaomi 33W Power Bank 10000: Leistungsstarke, vielseitige Ladegeräte für unterwegsDer perfekte Ladebegleiter für unterwegs, die Xiaomi 33W Power Bank 10000, bietet schnelles und bequemes Laden im kompakten Format, das problemlos in die Tasche passt. Mit einem integrierten USB-C-Kabel und einer Kapazität von 10.000 mAh[13] lädt sie kompatible Xiaomi Smartphones in nur 30 Minuten bis zu 45 Prozent[14] auf.Mit ihrer Größe und Leistung trifft die Xiaomi 33W Power Bank 10000 genau die Bedürfnisse mobiler Nutzerinnen und Nutzer. Dank ihres leichten Gewichts von nur 210 Gramm lässt sie sich während des Ladevorgangs leicht in einer Hand halten. Der zusätzliche USB-C-Anschluss ermöglicht 33W[15] Schnellladen, der USB-A-Anschluss unterstützt eine dynamische Leistungszuweisung von bis zu 22,5W[16] pro Gerät für gleichzeitiges Laden. Mit der Möglichkeit, drei Geräte synchron aufzuladen, wird das Ganze durch die Möglichkeit ergänzt, sich selbst mit 30W gleichzeitigt mit Power zu versorgen.Xiaomi 165W Power Bank 10000: ultraschnelles Full-Power LadenFür alle diejenigen, die maximale mobile Ladegeschwindigkeit benötigen, hat Xiaomi die Xiaomi 165W Power Bank 10000 entwickelt. Praktisch, schnell und vielseitig bietet sie zwei Anschlüsse, die kombiniert eine Ausgangsleistung von bis zu 165W liefern können. Sie eignet sich sowohl zum Laden von Smartphones, Tablets und Laptops und kann zwei Geräte gleichzeitig mit Ladegeschwindigkeiten von bis zu 120W[17] und 45 W[18] mit frischer Energie versorgen. Technikaffine Nutzer*innen von Xiaomi Geräten können sich auf die 120W[17] Ladegeschwindigkeit freuen, mit der eine vollständige Aufladung in nur 23 Minuten[19] erreicht werden kann.Im eleganten Design und mit nur 318 Gramm Gewicht ist die Xiaomi 165W Power Bank 10000 der ideale Begleiter für unterwegs. Sie verfügt über ein integriertes USB-C-Ladekabel und eignet sich besonders für die Nutzung unterwegs. Ein intelligentes Display mit farbigen Icons zeigt die Echtzeit-Akkustände auf einen Blick an. Anpassungsfähig und vielseitig unterstützt die Xiaomi 165W Power Bank 10000 die neuesten Ladeprotokolle. Sie bietet Dual-Port-Laden von bis zu 110W[18] (65W + 45W) für Geräte anderer Hersteller sowie 90W Selbstladen[20], mit dem eine 75prozentige Aufladung in nur 15 Minuten und eine vollständige Aufladung in nur 35 Minuten[21] erreicht werden kann.Preise und VerfügbarkeitDie neuen Redmi Buds 6, Redmi Buds 6 Pro und die Redmi Watch 5 sind ab dem 15. Januar über Mi.com und autorisierte Händler erhältlich[22] .- Die Redmi Buds 6 sind zum Preis von 44,99 EUR (UVP) erhältlich.- Die Redmi Buds 6 Pro sind zum Preis von 79,99 EUR (UVP) erhältlich.- Die Redmi Watch 5 ist zum Preis von 109,99 EUR (UVP) erhältlich.Preise und Verfügbarkeit der Xiaomi 33W Power Bank 10000 und der Xiaomi 165W Power Bank 10000 werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier (https://quicksend.interpublic.com/fl/gqS0hOdoX3) (Passwort: 59JA0kchA0).Disclaimers1 Die Tiefe der Geräuschunterdrückung / Windgeräuschunterdrückung Testdaten wurden vom National Institute of Metrology, China, bereitgestellt. Das Produkt erreicht eine ANC-Tiefe von 49 dB in einem bestimmten Frequenzbereich und 2 kHz in einem spezifischen Tiefenbereich, jedoch nicht gleichzeitig. Die Tests werden separat durchgeführt.2 Die Akkulaufzeit basiert auf Tests des Herstellers unter Simulation von realen Nutzungsszenarien. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Firmware-Updates, Nutzung, Ladezustand und Umweltfaktoren variieren. Die Daten zur Akkulaufzeit basieren auf dem typischen Nutzungsmuster und wurden in den Xiaomi-Innenlaboren getestet. Tatsächliche Ergebnisse können abweichen.3 Diese Funktion erfordert, dass die Geste in der App eingerichtet wird, bevor sie genutzt werden kann, und ist im Dual-Verbindungsmodus nicht verfügbar. Sie ist auf folgenden Xiaomi HyperOSkompatiblen Geräten verfügbar: Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12X, Xiaomi 11, Xiaomi Mi 11 Ultra, Redmi Note 14 Pro+, Redmi Note 13 Pro 5G, POCO F6, POCO F6 Pro, POCO F5, POCO F5 Pro, POCO F4, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Xiaomi Pad 6. Weitere Modelle werden hinzugefügt.4 Verfügbar auf Xiaomi HyperOS-kompatiblen Geräten.5 Die Verwendung des LDAC-Audio-Codecs und des dimensionalen Audioeffekts schließen sich gegenseitig aus.6 Testdaten zur aktiven Geräuschunterdrückung wurden vom National Institute of Metrology, China, bereitgestellt. Das Produkt erreicht eine ANC-Tiefe von 55 dB in einem bestimmten Frequenzbereich und 4 kHz in einem spezifischen Tiefenbereich, jedoch nicht gleichzeitig. Die Tests werden separat durchgeführt. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzung variieren.7 Daten vom National Institute of Metrology, China. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzung variieren.8 Daten wurden in den Xiaomi-Innenlaboren getestet. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen.9 Die Uhr muss über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden bleiben. Sprachübertragung von Drittanbieter-Apps wird derzeit nicht unterstützt.10 Muss vom Benutzer manuell aktiviert werden.11 Dieses Produkt und seine Funktionen sind nicht für medizinische Zwecke bestimmt und sollen keine Krankheit vorhersagen, diagnostizieren, verhindern oder heilen.12 Die Redmi Watch 5 hat eine Wasserbeständigkeitsbewertung von 5ATM (entspricht einer Tiefe von 50 Metern). Die Bewertung basiert auf dem ISO 22810: 2010 Standard. Die Testberichtsnummer lautet 68.189.24.0556.01. Die Uhr kann beim Schwimmen in flachen Gewässern und anderen Aktivitäten in geringer Wassertiefe getragen werden. Sie darf jedoch nicht in heißen Duschen, Saunen oder beim Tauchen verwendet werden. Direkte Stöße durch schnelle Strömungen beim Wassersport sollten vermieden werden. Die Wasserbeständigkeit ist nicht dauerhaft und kann sich mit der Zeit verschlechtern.13 10.000mAh Akkukapazität: Dieses Produkt wird von zwei 3,65V 5.000mAh Zellen betrieben, mit einer Gesamtenergie, die einer einzigen 3,65V 10.000mAh Zelle entspricht.14 Lädt das Redmi Note 14 Pro+ in nur 30 Minuten auf 35 % und das Xiaomi 14 Ultra auf 45 % auf. Daten wurden in den Xiaomi-Innenlaboren getestet, tatsächliche Ergebnisse können aufgrund von Faktoren wie Softwareversion und Umgebungsbedingungen variieren.15 33W Laden bezieht sich auf die maximale Ausgangsleistung. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen und Ladefähigkeit des Geräts variieren.16 22,5W Laden bezieht sich auf die maximale Ausgangsleistung. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen und Ladefähigkeit des Geräts variieren.17 165W/120W Laden bezieht sich auf die maximale Ausgangsleistung. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen und Gerätekompabilität variieren.18 110W/45W Laden bezieht sich auf die maximale Ausgangsleistung. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen und Gerätekompabilität variieren. Ein 3A-Ladekabel ist für optimale Leistung erforderlich.19 Lädt ein Redmi Note 14 Pro+ 5G in nur wenigen Minuten vollständig auf: Daten wurden in den Xiaomi-Innenlaboren getestet, tatsächliche Ergebnisse können aufgrund von Faktoren wie Softwareversion und Umgebungsbedingungen variieren. Unterstützt die maximale Ladeleistung für Xiaomi-Telefone mit Schnellladung. Das enthaltene USB-C-Kabel ist erforderlich.20 90W Selbstladen bezieht sich auf die maximale Eingangsleistung. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren. Ein 90W oder höheres Ladegerät und das enthaltene USB-C-Kabel sind erforderlich.21 Daten wurden in den Xiaomi-Innenlaboren getestet, tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren. Ein 90W oder höheres Ladegerät und das enthaltene USB-CKabel sind für optimale Leistung erforderlich.22 Die unten aufgeführten Preise spiegeln die europäischen Verkaufspreise der Geräte wider. Die globalen Preise können je nach Mehrwertsteuer, Steuern und anderen Faktoren variieren.Über Xiaomi CorporationDie Xiaomi Corporation ("Xiaomi") wurde im April 2010 gegründet und am 9. Juli 2018 am Main Board der Hongkonger Börse gelistet. Xiaomi ist ein Unternehmen für Unterhaltungselektronik und intelligente Fertigung mit Smartphones und intelligenten Hardwaregeräten, die durch eine IoT-Plattform miteinander verbunden sind.Mit der Vision "Make friends with users and be the coolest company in the users' heart" verfolgt Xiaomi kontinuierlich technologische Innovationen, überzeugende Benutzererfahrungen und betriebliche Effizienz. Das Unternehmen baut unermüdlich fortschrittliche Produkte zu fairen Preisen, um Menschen weltweit ein besseres Leben mit innovativer Technologie zu ermöglichen.Xiaomi ist eines der weltweit führenden Smartphone-Unternehmen und gehört zu den Top drei bei den weltweiten Auslieferungen von Smartphones. Im September 2024 erreichten die globalen MAU (einschließlich Smartphones und Tablets) 685,8 Millionen Personen. Das Unternehmen hat auch die weltweit führende Consumer AIoT (AI+IoT) Plattform etabliert, mit etwa 861,4 Millionen smarten Geräten, die bis zum 30. September 2024 mit seiner Plattform verbunden sind (ausgenommen Smartphones, Laptops und Tablets). Im Oktober 2023 aktualisierte Xiaomi seine Strategie für ein intelligentes "Human × Car × Home"-Ökosystem, das persönliche Geräte, SmartHome-Produkte und Autos nahtlos integriert. Bei Xiaomi steht der Mensch im Mittelpunkt. Das Unternehmen ist bestrebt, umfassendere und besser vernetzte Erlebnisse zu bieten. Xiaomi Produkte sind in mehr als 100 Ländern und Regionen weltweit präsent. 