München (ots) -Zum Jahresbeginn wird der Fachbereich IT der Münchener Verein Versicherungsgruppe mit gleich zwei neuen Führungskräften besetzt. Peter Bauer wird, vorbehaltlich der Zustimmung der BaFin, zum 15.02.2024 als neuer Chief Information Officer (CIO) in den Vorstand der Münchener Verein Versicherungsgruppe berufen. Zum Jahresbeginn startete zudem Markus Schüller als neuer Fachbereichsleiter IT. Damit setzt der Münchener Verein ein klares Zeichen zur strategischen Weiterentwicklung sowie Modernisierung der eigenen IT-Landschaft und markiert mit der Neuaufstellung einen entscheidenden Schritt in Richtung digitaler Transformation.Als Fachbereichsleiter IT verantwortet Markus Schüller seit 01.01.2025 sieben IT-bezogene Abteilungen und ist für die digitale Transformation des Unternehmens zuständig. Zudem trägt er als Leiter für den Fachbereich IT wesentlich zur strategischen Geschäftsentwicklung des Münchener Verein bei. Der erfahrene IT-Spezialist folgt auf Manfred Wernhard, der sich in diesem Jahr in den Ruhestand verabschiedet. Er berichtet künftig an Peter Bauer, der den Fachbereich IT als eigenständiges Ressort ab Februar im Vorstand vertreten wird. Die Fachbereiche Service, KV Betrieb und Leistung sowie Lebens- und Allgemeine Versicherung werden künftig im Ressort von Sebastian Hartmann angesiedelt.Herr Dr. Lohmöller hat die persönliche Entscheidung getroffen, seine Vorstands- und Geschäftsführungsmandate für die Unternehmungen des Münchener Verein vorzeitig zum 31.03.2025 zu beenden. Die Aufsichtsräte der Unternehmen bedauern diese Entscheidung von Herrn Dr. Lohmöller sehr, respektieren jedoch seinen Wunsch und haben dem zugestimmt. Herr Dr. Lohmöller steht dem Münchener Verein bis Jahresende noch beratend zur Seite und führt das Beiratsmandat im InsurTech Hub Munich im gemeinsamen Interesse bis zum Ende seines Dienstverhältnisses fort. Die Unternehmen des Münchener Verein danken Herrn Dr. Lohmöller für dessen Leistungen als Vorstand seit 2021. Sie wünschen ihm beruflich und persönlich für die Zukunft alles Gute."Die digitale Transformation, eine nachhaltige Migration und die Investition in zukunftsträchtige Entwicklungen im Bereich IT sind Kernthemen für das strategische Wachstum unserer Versicherungsgruppe. Mit der Nachfolge und Neuaufstellung wollen wir dieser großen Aufgabe Rechnung tragen und genügend Freiheit für eine Fokussierung schaffen. Wir freuen uns mit Peter Bauer als neues Vorstandsmitglied und Markus Schüller als neuen Fachbereichsleiter zwei echte IT-Experten mit großer Expertise in der Gesundheits- und Versicherungswirtschaft für den Münchener Verein gewonnen zu haben," so Dr. Rainer Reitzler, CEO Münchener Verein Versicherungsgruppe.Peter Bauer blickt seiner neuen Aufgabe als neues Vorstandsmitglied mit Vorfreude entgegen: "Ich bin begeistert, den Münchener Verein in seiner kontinuierlichen digitalen Transformation zukünftig begleiten zu dürfen. Dabei werden wir einen klaren Fokus auf IT-strategische Wachstumsmaßnahmen setzen. Besonderer Schwerpunkt neben der Ablöse der Altsysteme liegt dabei in der Umsetzung der iterativen Maßnahmen im Bereich der Plattform- und Informationsarchitektur, IT-Produktentwicklung, IT-Betrieb, IT- und Daten-Sicherheit, Business Intelligence sowie künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen des Münchener Verein freue ich mich die IT-Landschaft der Zukunft gestalten zu können."Markus Schüller ergänzt: "Die digitale Transformation des Münchener Verein ist in vollem Gange und schreibt regelmäßig Erfolgsgeschichten. Egal ob MV-ServiceApp oder innovative KI-Ansätze, der Münchener Verein agiert am Puls der Zeit. Auch ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen die digitalen Prozesse für Mitarbeitende und Kunden weiter zu forcieren."Peter Bauer blickt auf eine langjährige Karriere im Bereich digitaler und betrieblicher Transformation mit Fokus auf den Gesundheitsbereich sowie Krankenversicherung zurück. Der diplomierte Elektroingenieur mit Schwerpunkt Computer- und Kommunikationstechnologien verantwortete zunächst als Leiter IT und Organisation Anfang der 2000er Jahre die Digitalisierung der ArztPartner almeda GmbH. Anschließend war er bei der Munich Re als Senior Consultant tätig und baute von 2010 bis 2019 u.a. als Chief Information Officer die Daman Health Insurance Company der Munich Re als größten spezialisierten privaten Krankenversicherer mit 2,8 Millionen Versicherten im Nahen Osten auf. Sein weiterer Karriereweg führte ihn in selbiger CIO-Position zum digitalen Krankenversicherer ottonova sowie später als COO zur digitalen Gesundheitsmanagement-Plattform Oncare. Zuletzt war er beratend für die digitale Transformation und deren Umsetzung in streng regulierten Bereichen tätig.Auch Markus Schüller ist bestens für die neue Herausforderung als Fachbereichsleiter IT gerüstet. Mit über 35 Jahren Berufserfahrung in der Versicherungsbranche war er zuletzt als Leiter Professional Services bei adesso insurance solutions tätig. 