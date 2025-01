Mainz (ots) -Die große Rentenreform, die die Ampel-Regierung als zentrales Projekt geplant hatte, ist mit dem Bruch der Dreier-Koalition gescheitert - die Rente bleibt ein schwieriges Thema, nicht nur in Wahlkampfzeiten. Wie groß ist der Handlungsdruck bei der Rente? Was muss passieren, um das Rentensystem für die Zukunft zu sichern? Und wie ist mit diesem Thema umzugehen, das so viele unterschiedliche Emotionen hervorruft? ZDF-Reporter Jochen Breyer hat sich auf die Suche nach Antworten auf diese Fragen gemacht - die Doku "Die Wahrheit über unsere Rente" ist am Dienstag, 14. Januar 2025, 20.15 Uhr, im ZDF zu sehen. Der Film von Jochen Breyer, Julia Friedrichs und Steffi Unsleber steht am Sendetag ab 6.00 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung.Die nächsten zehn Jahre werden Deutschland verändern: Rund 14,5 Millionen Menschen gehen in Rente. Wird es gelingen, die Rente zu sichern, wenn zugleich diejenigen weniger werden, die in das Rentensystem einzahlen? Wenn jetzt die geburtenstarke Generation der Babyboomer in Rente geht, heißt das für die Rentenkasse: Sie alle werden in kurzer Zeit von Beitragszahlern zu Rentenempfängern. Die Gruppe der Rentner wird so stark und schnell wachsen, wie nirgendwo sonst auf der Welt.Jochen Breyer spricht mit Rentnerinnen und Rentnern, aber auch mit Menschen, die mitten im Arbeitsleben stehen und hoffen, dass auch sie eines Tages im Alter gut leben können. Er interviewt drei der fünf so genannten Wirtschaftsweisen, die die Bundesregierung beraten und die konkrete Vorschläge machen, was sich alles ändern muss. Und er reist auf seiner Suche nach Antworten nach Japan, dem "ältesten" Land der Welt, das einen Blick auf die eigene Zukunft ermöglicht. Denn Japan hat das, was auf Deutschland zukommen könnte - die älteste Bevölkerung unter den Industrieländern.Axel Milberg erklärt die Probleme mit der RenteAuf seiner Suche nach Antworten stellt Jochen Breyer fest: Es gibt Lösungen. Aber auch viele Gründe für die Politik, sich wegzuducken. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil weist im Interview die Reformvorschläge der Experten zur Rente zurück: Er sagt, dies seien Meinungen, die eine Weisheit gebe es nicht. Und Schauspieler Axel Milberg schlüpft im fiktionalen "Gasthaus Deutschland" in die Rolle eines Rentners, der in mehreren kurzen Clips die Probleme im Rentensystem pointiert erklärt.KontaktBei Fragen zu "Die Wahrheit über unsere Rente" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wahl2025) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie eine Pressemappe zur Bundestagswahl 2025 im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/bundestagswahl-2025-im-zdf)Hier finden Sie "ZDFzeit"-Dokus (https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzeit) in der ZDFmediathekHier finden Sie Berichte zur Bundestagswahl 2025 auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/thema/bundestagswahl-120.html)Im Vorführraum des ZDF-Presseportals steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten (nach Log-in) eine Arbeitsfassung von "Die Wahrheit über unsere Rente" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/die-wahrheit-ueber-unsere-rente) zur Preview zur Verfügung.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5946925