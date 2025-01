DJ WOCHENVORSCHAU/20. bis 26. Januar (4. KW)

=== M O N T A G, 20. Januar 2025 *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Dezember 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht 17:00 DE/CDU-Chef Merz, Rede auf einer CDU-Wahlkampfveranstaltung, Flensburg - BE/Treffen der Eurogruppe - CN/People's Bank of China (PBoC), Entscheidung über Referenzzinsen für Unternehmenskredite (LPR) - US/Börsenfeiertag USA D I E N S T A G, 21. Januar 2025 *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Production Report 1H *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Dezember 07:00 CH/Docmorris AG (ehemals Zur Rose Group AG), Jahresumsatz *** 07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 3Q *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe November *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Januar 10:00 DE/VDA, Jahresauftakt-PK zur weiteren Entwicklung der Automobilindustrie *** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q - BE/Treffen des Ecofin M I T T W O C H, 22. Januar 2025 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1Q *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 3Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 3Q *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q 12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 4Q *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 4Q 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q *** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Dezember 22:10 US/Alcoa Inc, Jahresergebnis D O N N E R S T A G, 23. Januar 2025 *** 01:50 JP/Handelsbilanz Dezember 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 1Q *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Januar *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 12:00 TU/Türkische Zentralbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Januar *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 22:00 US/Texas Instruments Inc, Jahresergebnis F R E I T A G, 24. Januar 2025 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Dezember 07:00 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz November *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar *** 10:00 DE/Vonovia SE, ao HV zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Deutsche Wohnen *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Januar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Januar *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar *** 12:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel zu "The effects of central bank digital currencies" *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Januar *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Januar *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Dezember - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats S A M S T A G, 25. Januar 2025 16:30 DE/CDU-Chef Merz, Rede auf einer CDU-Wahlkampfveranstaltung, Neuhof S O N N T A G, 26. Januar 2025 - DE/Bündnis 90/Die Grünen, Bundesdelegiertenkonferenz, Berlin ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

