Berlin (ots) -Politik ist komplex, politische Vorgänge in der Hauptstadt werden als undurchsichtig und unverständlich empfunden. Der neue wöchentliche Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio "Berlin Code" will die großen politischen Themen der Woche "de-codieren" und für alle verständlich machen. Durch den Podcast führt Linda Zervakis.Linda Zervakis: "Nachrichtenformate liefern uns die wichtigsten Themen des Tages, aber die Zeit ist immer begrenzt. Was die aktuelle Berichterstattung nicht leisten kann, da fängt 'Berlin Code' an. Ich freue mich darauf, Politik erklärbarer zu machen und zu entschlüsseln, was hier im politischen Berlin passiert. Dies soll kein Nischenpodcast sein: Man muss dafür kein Politik-Nerd sein - einfach reinhören."In jeder Folge spricht Linda Zervakis mit Journalistinnen und Journalisten aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Sie sind mitten im Geschehen, wenn in Berlin wichtige Entscheidungen fallen, sie sind vor dem Kanzleramt, in den Parteizentralen oder in den Katakomben des Bundestages, um zu erfahren und zu verstehen, was vor sich geht. Im halbstündigen Podcast "Berlin Code" sprechen sie über ihre Woche und geben Einblicke in ihre journalistische Arbeit. Sie werden Reden, Texte und Auftritte der Politikerinnen und Politiker so übersetzen, dass alle verstehen können, was dahintersteckt. In lockerer Gesprächsatmosphäre analysieren sie, ordnen ein und erklären das tagesaktuelle politische Geschehen in Berlin - und haben eventuell auch mal Infos aus dem Nähkästchen parat.Markus Preiß: "Im ARD-Hauptstadtstudio haben wir die geballte Expertise für den Politik-Betrieb. Gerade vor der Bundestagswahl gibt es viel zu besprechen. Ich freue mich, dass Korrespondentinnen und Korrespondenten hier einmal anders zu hören sein werden - unterhaltsam in einem hintergründigen Gesprächsformat."In den kommenden Wochen wird es vor allem um die Bundestagswahl gehen - das Topthema im politischen Berlin. Die erste Folge ist ab sofort abrufbar und beschäftigt sich mit dem Auftakt in die heiße Wahlkampfphase. Dabei wird Linda Zervakis auch der Frage nachgehen, warum die Themen des Wahlkampfes derzeit eher von außen, etwa durch Elon Musk oder Donald Trump, bestimmt werden, während kaum jemand über tragfähige Lösungen für die großen Probleme in der Wirtschaft oder dem Gesundheitssystem spricht."Berlin Code - aus dem ARD-Hauptstadtstudio mit Linda Zervakis" erscheint immer freitags, pünktlich zum Wochenende. Ergänzende Ausgaben sind möglich, wenn etwas Außergewöhnliches passiert zwischen Kanzleramt und Bundestag. Abrufbar ist die aktuelle Folge immer freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Auch in den Radioprogrammen der ARD ist eine Ausstrahlung geplant.Entwickelt und angeschoben hat den Podcast ein Kernteam aus Radio- und Fernseh-Korrespondentinnen und Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio in Kooperation mit dem rbb. Zum Kernteam gehören Iris Sayram, Alexander Budweg, Moritz Rödle, Philip Brost und Gabor Halasz.Über Linda ZervakisLinda Zervakis ist Hamburgerin mit griechischen Wurzeln. Ihre Eltern kamen in den 1960er Jahren nach Deutschland. Sie arbeitete bei verschiedenen Radiosendern, bevor sie zum NDR-Fernsehen wechselte. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde sie als Sprecherin der tagesschau. Auf Pro7 moderierte sie bis 2023 gemeinsam mit Matthias Opdenhövel das Format "Zervakis & Opdenhövel. Live". Sie veröffentlichte mehrere Bücher, darunter die SPIEGEL-Bestseller "Königin der Bunten Tüte" und "Etsikietsi".Abrufbar ist der ARD-Podcast unter:https://www.ardaudiothek.de/sendung/berlin-code-aus-dem-ard-hauptstadtstudio-mit-linda-zervakis/14053111/