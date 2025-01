Simon Egli wird nach Wechsel des Mitbegründers Pascal Behr in den Vorstand Geschäftsführer

ZÜRICH, Schweiz, Jan. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cytosurge AG, ein Biotechnologie-Unternehmen, das im Bereich der Einzelzellenmanipulation führend ist und innovative Lösungen im Bereich der Einzelzellbiopsien und Zelllinientechnik bietet, gibt einen Führungswechsel zum 1. Januar 2025 bekannt. Dr. Pascal Behr, Mitbegründer, der 12 Jahre lang Geschäftsführer war, bleibt im Vorstand und wird als Delegierter des Vorstands weiterhin an der strategischen Führung mitwirken. Simon Egli, der bislang als Chief Commercial Officer tätig war, wurde zum Geschäftsführer ernannt - eine Entscheidung, die das Vertrauen in seine Führungskompetenz im Hinblick auf die nächste Wachstumsphase des Unternehmens belegt.

Diese Veränderung in der Führungsetage stärkt Cytosurge im Bestreben, operative Exzellenz und Innovation zu integrieren, um weitere Fortschritte im Bereich der Zelltechnik und des Einzelzell-Profilings zur Unterstützung der wissenschaftlichen und kommerziellen Forschung zu erzielen.

"Ich möchte mich bei Herrn Dr. Behr im Namen des Vorstands für seine herausragende Führungsleistung und sein außergewöhnliches Engagement im Verlauf der vergangenen Jahre bedanken, und bei Herrn Egli dafür, dass er diese wichtige Rolle übernommen hat", so Martin Gertsch, Vorstandsvorsitzender. "Unter der Führung von Herrn Dr. Behr hat Cytosurge beachtliche Meilensteine erreicht: Mit mehr als 140 weltweit installierten FluidFM®-Systemen haben wir uns an der Spitze der Einzelzellforschung etabliert. FluidFM wurde bereits in mehr als 150 wissenschaftlichen Publikationen vorgestellt, wodurch es eine zunehmend wichtige Rolle für Fortschritte in der modernen Forschung spielt. Darüber hinaus wurde unter der Führung von Herrn Dr. Behr der CellEDIT-Service ins Leben gerufen, im Rahmen dessen hochwertige gentechnisch veränderte Zelllinien für die Forschung geboten und neue Maßstäbe in puncto Präzision und Innovation gesetzt werden."

Als erfahrener Geschäftsführer blickt Simon Egli auf mehr als Jahrzehnt in der Biotechnologiebranche zurück. Vor seinem Eintritt bei Cytosurge hatte Herr Egli leitende Funktionen bei INFORS HT inne, wo er als Chief Commercial Officer und Global Sales Director tätig und für den weltweiten Verkauf und strategische Initiativen zuständig war. Darüber hinaus sammelte er als CEO bei Infors USA, Inc., wo er das Wachstum des Unternehmens in den USA beaufsichtigte, Erfahrung als Führungskraft. Seine Ausbildung absolvierte Herr Egli in der Schweiz, wo er im Zuge der Rochester-Bern Executive Programs einen International Executive MBA und einen Abschluss in Biotechnologie an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) erlangte.

Auf seine Laufbahn zurückblickend sagt Dr. Pascal Behr: "Ich bin stolz auf das, was wir zusammen erreicht haben und auch zuversichtlich, dass Herr Egli mit seiner strategischen Vision und umfassenden Branchenerfahrung die richtige Person ist, um Cytosurge zu noch mehr Erfolg zu verhelfen."

"Es ist mir eine Ehre, diese Funktion zu übernehmen, und ich freue mich schon darauf, unsere Mission der Innovation in der Zelltechnik und dem Einzelzell-Profiling weiter umzusetzen", fügt Simon Egli hinzu. "Zusammen mit unserem talentierten Team sind wir bestens aufgestellt, um die Grenzen des Möglichen in diesem Bereich weiter zu verschieben."

Über Cytosurge

Cytosurge AG ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das auf innovative Lösungen spezialisiert ist. Hierbei kommt seine patentierte FluidFM®-Technologie zum Einsatz, die Mikrofluidik und Kraftmikroskopie für die Einzelzellforschung kombiniert. Mit mehr als 140 weltweit installierten FluidFM-Systemen und mehr als 150 Publikationen seit der Erfindung des Systems im Jahr 2009 bringt FluidFM bahnbrechende Forschung in der Biotechnologie voran.

FluidFM OMNIUM-Plattform: Die FluidFM OMNIUM-Plattform ist ein halbautomatisiertes System, das zerstörungsfreie Einzelzellinjektionen und -extraktionen ermöglicht. Durch die Unterstützung von Arbeitsabläufen wie Einzelzellbiopsien und fortschrittliche Geneditierung erleichtert sie die Low-Input-RNA-Sequenzierung (RNA-Seq) sowie wiederholte Zellcharakterisierungen bei gleichzeitiger Beibehaltung der Lebensfähigkeit.

CellEDIT Service: Der FluidFM CellEDIT-Service nutzt sanfte intranukleäre CRISPR-RNP-Injektionen für präzises Genome-Editing, wodurch Stress und Off-Target-Effekte auf ein Mindestmaß reduziert werden. CellEDIT ist ideal für schwer transfizierbare Zellen, da es hochwertige, maßgeschneiderte Zellinien für die Krebsforschung, für funktionale Studien und sonstige Anwendungszwecke ermöglicht.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.cytosurge.com. Folgen Sie uns außerdem auf X, Bluesky, LinkedInund Facebookfür Updates und Neuigkeiten. Auf unserem YouTube-Kanalfinden Sie außerdem informative Videos über unsere Technologie und ihre Anwendungsbereiche.

