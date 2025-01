Hamburg (ots) -Die private, staatlich anerkannte BSP Business & Law School erweitert ihr interdisziplinär ausgerichtetes Studienangebot um den Staatsexamensstudiengang Rechtswissenschaft am Campus Hamburg.Gute Nachrichten zum Jahresbeginn: Hamburg bekommt neue Studienplätze für die juristische Ausbildung. Ab dem Wintersemester 2025 können Studieninteressierte am Hamburger Campus der BSP Business & Law School den universitären Studiengang Rechtswissenschaft absolvieren. Er schließt nach einer Regelstudienzeit von neun Semestern mit dem ersten juristischen Staatsexamen ab und umfasst einen integrierten Bachelorabschluss nach dem sechsten Semester. Über die Aufnahme zum Studium entscheidet kein fester Numerus clausus (NC) - stattdessen müssen Bewerberinnen und Bewerber in einem individuellen Aufnahmegespräch überzeugen. Bewerbungen für das Studium sind ab sofort möglich.Studierende der Rechtswissenschaft erhalten an der BSP fundiertes juristisches Grundlagenwissen und eignen sich Kompetenzen für wichtige Zukunftsfelder wie Legal Tech an. Ab dem 5. Semester wählen sie einen fachlichen Schwerpunkt aus den Bereichen Wirtschaftsrecht, Streitbeilegung oder Gesundheitsrecht. Dabei profitieren sie durchgängig vom interdisziplinären Studienkonzept der BSP sowie der Nähe zur MSH Medical School Hamburg - University of Applied Sciences and Medical University (MSH): Über die juristischen Inhalte für das Staatsexamen hinaus befassen sie sich mit relevanten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Querschnittsthemen. Dazu zählen Grundlagen der Volks- und Betriebswirtschaftslehre, aber auch Rechtspsychologie und Gewaltprävention sowie die rechtssichere Gestaltung des digitalen Gesundheitswesens.Prof. Dr. Alexander Thiele, Prorektor für Forschung und Interdisziplinarität, betont: "Seit dem Start des Staatsexamensstudiengangs vor vier Jahren am Standort Berlin sind die Bewerberzahlen von Jahr zu Jahr gestiegen. Da ist es nur konsequent, diesen erfolgreichen Studiengang auch am Hamburger Campus der BSP anzubieten. Im Bereich Gesundheitsrecht kooperieren wir mit unserer Schwesterhochschule, der MSH mit ihren universitären Fakultäten Medizin und Humanwissenschaften. Wir bieten unseren Studierenden den Vorteil sehr kleiner Jahrgänge mit entsprechend intensiver Betreuung und familiärer Atmosphäre."Eine weitere Besonderheit des rechtswissenschaftlichen Studiums an der BSP erläutert Prof. Dr. Daniel Effer-Uhe, Dekan der Fakultät Rechtswissenschaften: "Im Jurastudium an der BSP wird die Vernetzung der Rechtswissenschaft mit anderen Wissenschaften besonders in den Fokus gestellt. Auf dem Arbeitsmarkt von heute sind Absolventinnen und Absolventen gefragt, die sich auch mit Digitalisierung und Legal Tech auskennen, ebenso wie mit psychologischen Fragestellungen wie der Würdigung von Zeugenaussagen oder mit Verhandlungstaktik. Darauf bereiten wir mit Kursen wie 'Informatik für Juristen' oder 'Rechtspsychologie' vor."Ilona Renken-Olthoff, geschäftsführende Gesellschafterin der BSP Business & Law School, fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr darüber, unser Studienangebot am Campus Hamburg mit Genehmigung der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege des Landes Berlin um den Staatsexamensstudiengang Rechtswissenschaft erweitern zu können. Durch diese neuen NC-freien Studienplätze entstehen neue Chancen für Studieninteressierte. Wir sind davon überzeugt, dass Motivation, Leistung und Talent mehr zählen als die Note auf dem Schulabschluss."Für Interessierte, die noch nicht sicher sind, ob Jura das richtige Studium für sie ist, bietet die BSP am 25. Januar und am 26. Juli Schnuppertage (https://www.bsp-campus-hamburg.de/service/schnuppercamps/) vor Ort an - und heißt selbstverständlich auch diejenigen willkommen, die einfach nur die Räumlichkeiten sowie die Professorinnen und Professoren kennenlernen möchten. Um Anmeldung wird gebeten: janina.lorenzen@bsp-campus-hamburg.de.Über die BSP Campus HamburgDie BSP Business & Law School ist eine private, staatlich anerkannte Hochschule mit Sitz in Berlin-Steglitz und einem Campus in der Hamburger HafenCity. An der privaten, staatlich anerkannten Hochschule sind am Campus Hamburg Bachelor- und Masterstudiengänge aus dem Spannungsfeld Management, Kommunikation und Wirtschaftspsychologie angesiedelt. Am Standort in Berlin können zudem der Staatsexamensstudiengang Rechtswissenschaft sowie weitere Studiengänge im Themenfeld Design und Sport studiert werden. In Hamburg wird der Studiengang Rechtswissenschaft ab dem Wintersemester 2025 angeboten. Das Studium an der BSP zeichnet sich durch starke Synergien und echte Interdisziplinarität aus. Zwischen den Fakultäten findet ein regelmäßiger Austausch statt und Studierende und Lehrende aller Fachrichtungen arbeiten in gemeinsamen Projekten zusammen.Die BSP mit ihren Standorten ist Teil eines Hochschulverbunds, zudem auch die MSH Medical School Hamburg - University of Applied Sciences and Medical University, die MSB Medical School Berlin, die HMU Health and Medical University sowie die HMU Health and Medical University Erfurt gehören.Pressekontakt:BSP Business & Law School Campus Hamburg | Am Kaiserkai 1 | 20457 HamburgProf. Dr. Alexander ThieleMail: alexander.thiele@businessschool-berlin.dewww.bsp-campus-hamburg.deInstagram: bsp_campus_hhOriginal-Content von: BSP Campus Hamburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112989/5946934