Düsseldorf (ots) -Xiaomi kündigt den Marktstart der Redmi Note 14 Serie (https://www.mi.com/de/event/2025/redmi-note-14-series-product-launch) an. Die neueste Produktreihe umfasst fünf innovative Geräte: das Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G und Redmi Note 14. Mit einem hochauflösenden AI Kamerasystem, hoher Ausdauer, fortschrittlichen Features und umfassenden Upgrades bietet die Redmi Note 14 Serie Flaggschiff-Features für ein breites Publikum. Der Verkaufsstart auf Mi.com ist am 15. Januar.Besondere Momente mit außergewöhnlichen Details - eingefangen mit einem leistungsstarken AI KamerasystemHerzstück der Redmi Note 14 Serie ist das fortschrittliche Kamerasystem für Fotografie auf Flaggschiff-Niveau. Alle Pro-Modelle sind mit einem leistungsstarken 200MP AI Kamerasystem mit optischer Bildstabilisierung (OIS) ausgestattet, mit dem beeindruckende Details eingefangen werden können. Darüber hinaus bieten die fortschrittlichen ZoomFunktionen höchste fotografische Vielseitigkeit - von der Erfassung kleinster Details mit 2x und 4x verlustfreiem Zoom in optischer Qualität bis hin zu einem 30x Digitalzoom bei den Modellen Redmi Note 14 Pro+ 5G und Redmi Note 14 Pro 5G. Hinzu kommt ein 20x Digitalzoom beim Redmi Note 14 Pro, der neue kreative Möglichkeiten eröffnet.Die Modelle Redmi Note 14 und Redmi Note 14 5G verfügen über ein 108MP AI Kamerasystem mit KI-Unterstützung, das lebendige Farben und scharfe Details liefert. Damit ist in jeder Preisklasse der Serie für hochwertige Fotografie gesorgt.Mit auf mindestens 20MP aufgerüsteten Frontkameras optimiert die neue Redmi Note Serie das Fotografie-Erlebnis. Für besondere Aufmerksamkeit sorgt dabei das Redmi Note 14 Pro mit seiner 32MP Frontkamera. Die gesamte Serie zeichnet sich durch ein durchdachtes Design mit 0,8x Weitwinkel-Zoom aus. Damit wird es einfacher denn je, sämtliche Personen auf einem Gruppen-Selfie zu erfassen und gemeinsame Momente mühelos festzuhalten.Die neue Redmi Note 14 Serie eröffnet ganzheitliche Fotografie-Erfahrungen, in denen fortschrittliche Leistung und intuitive Vielseitigkeit miteinander kombiniert sind. Zu den kreativen Funktionen zählen unter anderem Dynamic Shots, die jeder Aufnahme subtile Bewegungen verleihen. Mit Dual Video, das auf den meisten Modellen der Redmi Note 14 Serie verfügbar ist, werden Motive gleichzeitig sowohl mit der Front- als auch der Rückkamera aufgenommen und damit verschiedene Perspektiven erfasst.Für eine optimierte Bildbearbeitung sorgen die fortschrittlichen KI-Funktionen der ProModelle. AI Image Expansion[1] ("Erweitern") erweitert den Bildhintergrund und ermöglicht damit immersivere Aufnahmen. Unerwünschte Objekte lassen sich durch AI Erase Pro[1] ("Löschen") mühelos entfernen, ohne Drittanbieter-Apps zu verwenden. Die Basismodelle verfügen über die Funktion AI Sky ("Himmel"), mit der sich Hintergründe problemlos austauschen lassen. Diese nahtlose Integration von KI-Tools[2] verbessert die Fotoqualität und bietet professionelle Bearbeitungsergebnisse.Robust und widerstandsfähig - für den Alltag gemachtDie Redmi Note 14 Serie ist auf die Anforderungen des täglichen Lebens ausgelegt und bietet einen robusten Schutz vor Stürzen, Spritzwasser und Kratzern. Die All-Star Armor Structure Konstruktion umfasst hilfreiche Komponenten wie einen hochfesten AluminiumVerbundrahmen, schockabsorbierenden Schaumstoff und Puffer-Materialien, die bei den Modellen Redmi Note 14 Pro+ 5G und Redmi Note 14 Pro 5G für eine verbesserte Sturzfestigkeit sorgen. Zudem verleiht das Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 Display den Pro-Modellen zusätzlichen Kratzschutz. Je nach Variante kommt ein Corning® Gorilla® Glass 7i oder eine vegane Leder-Rückseite beim Redmi Note 14 Pro+ 5G hinzu, um rundum Schutz zu gewährleisten[7]. Für die übrigen Modelle der Serie sorgt Corning® Gorilla® Glass 5 für einen soliden Displayschutz und trägt zu einem robusten Design bei.Zusätzlich zur Sturz- und Kratzfestigkeit bietet die Redmi Note 14 Serie Schutz gegen Umwelteinflüsse. Die Modelle Redmi Note 14 Pro+ 5G und Redmi Note 14 Pro 5G verfügen über eine IP68-Zertifizierung[4], die einen hochwertigen Schutz gegen Staub und Wasser bietet - ganz gleich, ob bei unerwarteten Regenschauern oder Abenteuern in rauen Umgebungen. Das Redmi Note 14 Pro und Redmi Note 14 5G bieten einen IP64-Schutz[5] gegen Staub und Spritzwasser, das Redmi Note 14 gewährleistet mit IP54[5] ebenfalls Schutz gegen Staub und Spritzwasser.Darüber hinaus wurde das Display der gesamten Serie optimiert, um auch bei nassen oder öligen Bedingungen eine hohe Reaktionsfähigkeit und Genauigkeit zu bieten. Mit diesen Merkmalen ist die Redmi Note 14 Serie für lange Abenteuer geeignet.Leistung für den ganzen Tag - mit nahtlosem NutzererlebnisDie Redmi Note 14 Serie bietet starke Leistung und eine lange Akkulaufzeit. Dank der fortschrittlichen Chipsätze bewältigen die Geräte müheloses Multitasking - von Videoanrufen bis hin zu Gaming. Das Top-Modell Redmi Note 14 Pro+ 5G ist mit dem weltweit erstmals eingesetzten Snapdragon® 7s Gen 3-Prozessor im fortschrittlichen 4-nm-Verfahren ausgestattet, der Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit liefert. Sein 5110 mAh-Akku[6] mit 120W HyperCharge sorgt zudem durchgehend für Power. Speziell für extreme Bedingungen wurde die Hochleistungsbatterie des Redmi Note 14 Pro+ 5G entwickelt: Sie funktioniert auch bei Temperaturen von bis zu -20 °C und bietet eine zuverlässige Nutzung selbst in eisigen Umgebungen - ausgelegt für diejenigen, die unabhängig von den Wetterbedingungen stets in Verbindung bleiben möchten.Das Redmi Note 14 Pro 5G ist mit dem MediaTek Dimensity 7300-Ultra ausgestattet, während die übrigen Modelle ebenfalls mit MediaTek Chipsätzen wie dem MediaTek Helio G100-Ultra laufen und ein flüssiges Erlebnis beim Gaming, Streamen und Wechseln von Apps ermöglichen. Große Akkukapazitäten von 5110 mAh bis 5500 mAh[6] sorgen dafür, dass die Geräte den ganzen Tag durchhalten, egal ob bei der Arbeit oder beim Entspannen.Neben ihrer hohen Kapazität zeichnen sich die Akkus aller Modelle durch Langlebigkeit aus - auch nach 1.600 Ladezyklen[3] verfügen sie noch über bis zu 80 % ihrer Kapazität. Smart Charging und datenbasierte Alterungsvorhersagen optimieren den Ladevorgang und erhalten den Akku-Zustand für konstante Leistung. Die Pro-Modelle bieten außerdem eine Schnellstartfunktion, die ein schnelles Hochfahren nach vollständiger Entladung ermöglicht[3].Google Gemini[2] ist auf allen Geräten der Serie verfügbar und optimiert das Erlebnis durch personalisierte Interaktionen. Zudem ermöglicht die Funktion Circle to Search² auf dem Redmi Note 14 Pro+ 5G und Redmi Note 14 Pro 5G eine schnellere Informationssuche und vereinfacht alltägliche Aufgaben erheblich.Immersives Seherlebnis mit fortschrittlichem Augenschutz-DisplayDas 120Hz Augenschutz-Display der Redmi Note 14 Serie bietet ein immersives Erlebnis mit flüssigen Übergängen - egal ob beim Scrollen durch soziale Medien, beim Ansehen von Videos oder beim Gaming. Die Modelle Redmi Note 14 Pro+ 5G und Redmi Note 14 Pro 5G bieten eine scharfe 1,5K-Auflösung, die jedes Detail zum Leben erweckt.Dank Augenschutztechnologie wird die Nutzung auch über längere Zeiträume angenehmer. Die Displays reduzieren die Blaulichtemission und sind TÜV Rheinland-zertifiziert für Low Blue Light (Hardwarelösung), Flicker Free und sind Circadian Friendly. Das sorgt für ein angenehmeres Nutzungserlebnis bei nächtlicher Arbeit oder längeren Streaming-Sessions.Auch im Freien bleibt das Erlebnis unverändert angenehm: Das Display des Redmi Note 14 Pro+ 5G und Redmi Note 14 Pro 5G erreicht eine Spitzenhelligkeit von 3000 Nits und ist damit deutlich heller als bei der Vorgängergeneration. Dadurch bleiben Inhalte auch bei starker Sonneneinstrahlung klar erkennbar und das Display bietet sowohl bei Tag als auch bei Nacht ein lebendiges und immersives Seherlebnis.Mit der Redmi Note 14 Serie präsentiert Xiaomi eine Kombination aus leistungsstarker Performance, beeindruckender Fotografie und robuster Haltbarkeit, die alle Anforderungen des modernen Lebens erfüllt. Von hochauflösenden Kamerasystemen mit fortschrittlichen KI-Tools über das widerstandsfähige Design mit Staub- und Wasserschutz bis hin zu starker Performance und langer Akkulaufzeit setzt die Redmi Note 14 Serie neue Maßstäbe in ihrer Kategorie. Sie macht Premium-Funktionen einem breiteren Publikum zugänglich und bietet in jeder Hinsicht ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis.Preise und Verfügbarkeit[9]Das Redmi Note 14 Pro+ 5G ist in den Farben Midnight Black, Lavender Purple und Frost Blue[7] in zwei Speicheroptionen[8] verfügbar:- Die Variante 8 GB + 256 GB ist für 499,90 Euro (UVP) erhältlich.- Die Variante 12 GB + 512 GB ist für 529,90 Euro (UVP) erhältlich.Das Redmi Note 14 Pro 5G ist in den Farben Midnight Black, Lavender Purple und Coral Green[7] in zwei Speicheroptionen[8] verfügbar:- Die Variante 8 GB + 256 GB ist für 399,90 Euro (UVP) erhältlich.- Die Variante 12 GB + 512 GB ist für 449,90 Euro (UVP) erhältlich.Das Redmi Note 14 Pro ist in den Farben Midnight Black, Aurora Purple und Ocean Blue[7] in der Speichervariante[8] 8 GB + 256 GB zum Preis von 349,90 Euro (UVP) erhältlich.Das Redmi Note 14 5G ist in den Farben Midnight Black, Lavender Purple und Coral Green[7] in der Speichervariante[8] 8 GB + 256 GB zum Preis von 299,90 Euro (UVP) erhältlich.Das Redmi Note 14 ist in den Farben Midnight Black, Mist Purple, Ocean Blue und Lime Green[7] in drei Speicheroptionen[8] verfügbar:- Die Variante 6 GB + 128 GB ist für 199,90 Euro (UVP) erhältlich.- Die Variante 8 GB + 128 GB ist für 229,90 Euro (UVP) erhältlich.- Die Variante 8 GB + 256 GB ist für 249,90 Euro (UVP) erhältlich.Der Verkaufsstart auf Mi.com ist am 15. Januar.Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier (https://quicksend.interpublic.com/fl/U4a2ehQM6x/Redmi_Note_14_Serie_) (Passwort: 14Ua43QGae).Disclaimers1 Funktionen werden ab dem 31. Januar 2025 per OTA-Update verfügbar sein.2 Die Verfügbarkeit von KI-Funktionen kann je nach Modell und Region variieren. Bitte besuchen Sie die lokale Xiaomi Website für weitere Informationen.3 Daten wurden in den internen Labors von Xiaomi getestet, tatsächliche Ergebnisse können abweichen.4 Das Gerät ist unter bestimmten Laborbedingungen, die nicht den normalen Nutzungsbedingungen entsprechen, gegen Wasser und Staub zertifiziert. Die Garantie deckt keine durch andere als die getesteten Bedingungen verursachten Flüssigkeitsschäden ab. Der Schutz vor Eindringen von Wasser kann durch Verschleiß, physische Schäden und/oder notwendige Reparaturmaßnahmen beeinträchtigt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Xiaomi-Website.5 Das Gerät wurde unter spezifischen Laborbedingungen auf Spritzwasserschutz getestet und zertifiziert, die nicht den normalen Nutzungsbedingungen entsprechen. Die Garantie deckt keine durch andere als die getesteten Bedingungen verursachten Flüssigkeitsschäden ab. Der Schutz vor Eindringen von Wasser kann durch Verschleiß, physische Schäden und/oder notwendige Reparaturmaßnahmen beeinträchtigt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Xiaomi-Website.6 Der Wert in mAh bezieht sich auf den typischen Wert der Batteriekapazität.7 Die Verfügbarkeit von Farben und Materialien kann je nach Markt variieren.8 Der verfügbare Speicher und RAM sind geringer als der gesamte Speicher, da das Betriebssystem und vorinstallierte Software Platz belegen.9 Die Preise können je nach Markt aufgrund von Mehrwertsteuer, Steuern und anderen Faktoren variieren.