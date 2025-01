LOS ANGELES (dpa-AFX) - Bei den schweren Waldbränden in und um Los Angeles geht die Brandschutzbehörde davon aus, dass es zumindest beim Feuer in Palisades im Laufe des Tages leichte Fortschritte beim Löschen geben könnte. "Es geht in die richtige Richtung", sagte Brent Pascua von der Brandschutzbehörde Cal Fire dem Sender CNN am Freitagmorgen (Ortszeit).

Nachlassender Wind helfe den Einsatzkräften. Etwa 80 Quadratkilometer sind dort betroffen. Sechs Prozent seien bisher eingedämmt - im Laufe des Tages könnten es - so die Hoffnungen - bis zu zwölf Prozent sein.

In ganz Kalifornien sind laut Cal Fire derzeit 92 Waldbrände aktiv. Im Großraum Los Angeles gibt es demnach fünf größere Brände. Neben dem "Palisades Fire" gibt es das "Eaton Fire" (55 Quadratkilometer) und das "Kenneth Fire" (3,9 Quadratkilometer). Fortschritte gab es bereits beim "Hurst Fire" (3,1 Quadratkilometer) und "Lidia Fire" (1,6 Quadratkilometer).

Mindestens zehn Menschen sind bisher im Zuge der Brände ums Leben gekommen. Zehntausende Einwohner mussten ihr Zuhause verlassen./krk/DP/men