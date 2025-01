US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. DAX, BTC, Gold & die Aktien der Woche mit Coinbase, eBay & Co.

Anzeige / Werbung

Mit 256.000 neuen Stellen wurden im Dezember deutlich stärkere Zahlen vermeldet, als die Prognose von 165.000 Stellen aussagen. Die Daten für Oktober und November wurden zudem um insgesamt 8.000 Stellen nach unten revidiert: Oktober +7.000 Stellen, November -15.000 Stellen). Die US-Stundenlöhne lagen mit einem Zuwachs von 0,3% zum Vormonat im Rahmen der Erwartungen, die US-Arbeitslosenquote liegt nun bei 4,1 Prozent, nach der Prognose von 4,2 Prozent, die aus dem Vormonat stammt.

Im DAX waren damit alle Gewinne vom Vormittag, die sich bis 20.400 Punkte in der Kanne beliefen, wieder aufgezehrt. Bewegung gab es zudem im Goldpreis auf der Oberseite und beim Ölpreis, der mit Gerüchten um Sanktionen der USA gegenüber Russland eine Verknappung andeutete. Auch der Bitcoin war Thema, welcher sich weiterhin in der Range zwischen 92.000 und 100.000 US-Dollar aufhält.

Darüber sprachen wir vor dem Blick auf Einzelwerte ausführlich und begannen dann auch gleich mit Coinbase und MicroStrategy, das Krypto-Thema von der Aktienseite aus zu beurteilen.

Mit dem Rücklauf im Bitcoin kamen auch die Aktien von Coinbase und MicroStrategy unter Druck. Es wurden bei beiden Werten markante Level im Chart angelaufen, die nun als Unterstützung ihre Tragkraft zeigen müssen. Dies gilt auch für die Chipwerte ON Semiconductor, Intel und AMD, welche beide nach einer Abwärtsbewegung der letzten Wochen am Scheideweg zu weiteren Verlusten stehen. Der Druck kam insbesondere durch den Rücklauf der Nvidia Aktie zustande. Sie startete zunächst stark in das neue Jahr und visierte die Allzeithochs an, fiel aber am Dienstag und Mittwoch sehr stark zurück, nachdem auf der CES in Las Vegas zwar neue Produkte, aber nicht ausreichend Phantasie zu deren Umsätzen kommuniziert wurde.

Dafür boomt das Onlinebusiness weiter. Amazon konsolidiert knapp unter den Allzeithochs und hat womöglich mit dem Schlussquartals und dem darin erfolgten Weihnachtsumsätzen weitere positive Impulse voraus. Dies gilt auch für Ebay. Um das bekannte Online-Auktionshaus, was sich seit Jahren viel mehr als Marktplatz versteht, war es lange ruhig. Nun ist die Anbindung an den Marketplace von Meta ein Treiber, der auch das Interesse der Aktie wieder weckt. Das Chartbild sieht sehr gut aus und könnte ähnlich wie bei PayPal im letzten Jahr, aus dem "Dornröschenschlaf" erwachen.

Viel Schlaf ist auch für alle Menschen notwendig, die an einer Grippe oder anderen Erkältungskrankheiten leiden. Die Aktien von Moderna beflügelte dies kurzzeitig, aber brachte keinen längerfristigen Impuls mit sich. Wir beurteilen erneut die Aktie im dominante Abwärtstrend heute.

