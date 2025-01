Frankfurt (ots) -- Der vollelektrische Kompakt-SUV holt beim wichtigsten europäischen Auto-Award "Car of the Year" Platz zwei und lässt damit 40 Bewerber hinter sich- Beim "Women's World Car of the Year"-Award siegt der neue Kia-Stromer in der Kategorie "Bester Kompakt-SUV 2025" und steht damit im Finale der Wahl zum Weltfrauenauto des JahresKia feiert mit dem neuen EV3 weitere Erfolge in viel beachteten Automobilwettbewerben: Bei Europas renommiertestem Auto-Award "Car of the Year" (COTY) erreichte der vollelektrische Kompakt-SUV den zweiten Platz. Und beim "Women's World Car of the Year"-Award (WWCOTY) wählte die Jury den neuen Stromer zum Sieger in der Kategorie "Bester Kompakt-SUV 2025" und damit ins Finale des Wettbewerbs, dessen Gesamtsieger am 6. März bekannt gegeben wird. Ende vergangenen Jahres wurde der Kia-Neuling bereits mit dem wichtigsten deutschen Automobilpreis "Goldenes Lenkrad" in der Kategorie "Bestes Auto unter 40.000 Euro" ausgezeichnet.Ins Rennen um den diesjährigen "Car of the Year"-Award gingen insgesamt 42 neue Modelle, von denen es sieben auf die Shortlist schafften. Mit dem EV3 stand innerhalb von acht Jahren bereits zum sechsten Mal ein Kia im europäischen COTY-Finale, das der EV6* vor drei Jahren als erstes Fahrzeug einer koreanischen Marke gewann. Auf der Brüsseler Motor Show wurde nun bekannt gegeben, wie die 60-köpfige Jury aus internationalen Motorjournalistinnen und -journalisten die sieben Finalisten bewertet hat. Hinter Renault 5/Alpin A290, der 353 Punkte erhielt, belegte der kompakte Kia-SUV mit 291 Punkten Platz zwei, gefolgt von Citroën C3 (215 Punkte), Dacia Duster (172), Hyundai Inster (168), Cupra Terramar (165) und Alfa Romeo Junior (136).Bei der 15. Auflage des "Women's World Car of the Year"-Award standen mit insgesamt 81 neuen Modellen so viele Fahrzeuge zur Wahl wie nie zuvor. Sie wurden sechs Kategorien zugeordnet (Urban Model, Compact SUV, Large Car, Large SUV, 4x4 and Pick-up, Performance and Luxury Car). Bedingung für die Teilnahme eines Modells war, dass es zwischen Januar und Dezember 2024 in mindestens 40 Ländern oder auf zwei Kontinenten eingeführt wurde. Die Award-Jury, nach Angaben des WWCOTY die weltweit einzige rein weibliche in der Automobilbranche, besteht aus 82 Motorjournalistinnen aus 55 Ländern auf fünf Kontinenten. Der jetzt zum "Besten Kompakt-SUV 2025" gekürte EV3 und die weiteren fünf Kategorie-Sieger "repräsentieren Spitzenleistungen in Bezug auf Sicherheit, Fahrverhalten, Technologie, Komfort, Effizienz, Umweltverträglichkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis und Geschlechtergleichstellung", so die Award-Organisatorinnen. Aus diesen sechs Finalisten wählt die Jury nun im nächsten Schritt den Gesamtsieger.EV3: Bis zu 605 Kilometer Reichweite, 460-Liter-Gepäckraum und KI-AssistentDer EV3 ist an das vielfach preisgekrönte Marken-Flaggschiff EV9* ("World Car of the Year 2024", "Goldenes Lenkrad 2023") angelehnt. Mit seiner Kombination aus progressivem Design auf Basis der Kia-Philosophie "Opposites United", modernsten Technologien und einem innovativen, wohnraumähnlichen Interieur setzt der 4,30 Meter lange Stromer im Segment der kompakten Elektro-SUVs neue Maßstäbe. Seine Reichweite von bis zu 605 Kilometern liegt ebenso im Spitzenbereich dieser Klasse wie das Platzangebot und das Gepäckraumvolumen (460 Liter). Hinzu kommen wegweisende Hightech-Elemente vom KI-Assistenten bis zur Vorbereitung für das intelligente bidirektionale Laden. Der frontgetriebene E-SUV mit 150 kW (204 PS) ist mit zwei Batterievarianten (58,3 und 81,4 kWh) erhältlich, deren Akkus sich jeweils in rund einer halben Stunde von 10 auf 80 Prozent aufladen lassen. Bequemes Stromtanken gewährleistet der Ladeservice Kia Charge, der über einen einzigen Account Zugang zu mehr als 850.000 Ladepunkten in 28 europäischen Ländern bietet, darunter über 160.000 in Deutschland.# # #Über KiaKia ist eine globale Mobilitätsmarke mit der Vision, nachhaltige Mobilitätslösungen für Verbraucher, Kommunen und Gesellschaften weltweit zu schaffen. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung 1944 in der Mobilitätsbranche tätig. Kia hat heute weltweit etwa 52.000 Beschäftigte, ist in über 190 Märkten vertreten, betreibt Produktionsstätten in sechs Ländern und verkauft rund drei Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Kia ist ein Vorreiter bei der Popularisierung von elektrifizierten und batteriebetriebenen Fahrzeugen und entwickelt vielfältige Mobilitätsdienste, um Millionen von Menschen rund um den Globus zu ermutigen, die für sie besten Fortbewegungsarten zu erkunden. Der Markenslogan "Movement that inspires" ("Bewegung, die inspiriert") verdeutlicht die Zielsetzung von Kia, Verbraucher durch seine Produkte und Services zu inspirieren.Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Marke durch Kia Deutschland vertreten (www.kia.com/de). Die 100-prozentige Kia-Tochter mit Sitz in Frankfurt am Main hat ihren Absatz seit 2010 mehr als verdoppelt. Im Jahr 2023 waren bereits 20,2 Prozent der in Deutschland verkauften Kia-Fahrzeuge Elektroautos.Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Europe, die europäische Vertriebs- und Marketingorganisation des Mobilitätsanbieters, die 39 Märkte betreut. Jeder zweite in Europa verkaufte Kia stammt aus europäischer Produktion: In Zilina, Slowakei, betreibt das Unternehmen seit 2006 eine hochmoderne Fertigungsanlage mit einer Jahreskapazität von 350.000 Fahrzeugen.Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagen die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß den gültigen Garantiebedingungen).Weitere Informationen unter press.kia.com/de.* Kia EV3 mit 58,3-kWh-Batterie (Strom/Reduktionsgetriebe); 150 kW (204 PS): folgende Werte jeweils für 19-/17-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 15,8/14,9 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0/0 g/km; CO2-Klasse A/A. Reichweite gewichtet (max., 19-/17-Zoll-Räder): 414/436 km.Kia EV3 mit 81,4-kWh-Batterie (Strom/Reduktionsgetriebe); 150 kW (204 PS): folgende Werte jeweils für 19-/17-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 16,2/14,9 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0/0 g/km; CO2-Klasse A/A. Reichweite gewichtet (max., 19-/17-Zoll-Räder): 563/605 km.Kia EV6 RWD mit 63-kWh-Batterie (MJ 2025, Strom/Reduktionsgetriebe); 125 kW (170 PS): Stromverbrauch komb. 16,4 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A. Reichweite gewichtet (max.): 428 km.Kia EV6 RWD mit 84-kWh-Batterie (MJ 2025, Strom/Reduktionsgetriebe); 168 kW (229 PS); folgende Werte jeweils für 20-/19-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 16,9/15,9 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A/A. Reichweite gewichtet (max., 20-/19-Zoll-Räder): 560/582 km.Kia EV6 AWD mit 84-kWh-Batterie (MJ 2025, Strom/Reduktionsgetriebe); 239 kW (325 PS); folgende Werte jeweils für 20-/19-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 17,7/17,0 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A/A. Reichweite gewichtet (max., 20-/19-Zoll-Räder): 522/546 km.Kia EV9 RWD mit 76,1-kWh-Batterie, Stand 01/2025 (MJ 2025, Strom/Reduktionsgetriebe; 160 kW (218 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,5 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A. Reichweite gewichtet (max.): 443 km.Kia EV9 RWD mit 99,8-kWh-Batterie (MJ 2025, Strom/Reduktionsgetriebe; 150 kW (204 PS): Stromverbrauch kombiniert 20,4/20,2 kWh/100 km (20-/19-Zoll-Räder); CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A. Reichweite gewichtet (max., 20-/19-Zoll-Räder): 556/563 km.Kia EV9 AWD mit 99,8-kWh-Batterie (MJ 2025, Strom/Reduktionsgetriebe; 283 kW (385 PS): Stromverbrauch kombiniert 22,8/22,3/21,7 kWh/100 km (21-/19-/20-Zoll-Räder); CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A. Reichweite gewichtet (max., 21-/19-/20-Zoll-Räder): 505/512/521 km.