Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenKYG8656L1068 TH International Ltd. 10.01.2025 KYG8656L1308 TH International Ltd. 13.01.2025 Tausch 5:1CA79957A2039 Sanatana Resources Inc. 10.01.2025 CA79957A3029 Sanatana Resources Inc. 13.01.2025 Tausch 7:1