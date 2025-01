Die Aktie von Capri Holdings kann am letzten Handelstag der Woche deutlich zulegen und klettert gegen den Markttrend um über sechs Prozent. Das US-Luxusmodeunternehmen profitiert von positiven Analystenbewertungen und Übernahmegerüchten rund um die Tochtergesellschaft Versace. Wells Fargo hob das Rating der Aktie in einer neuen Studie von "Neutral" auf "Kaufen" und erhöhte das Kursziel von 20 auf 28 Dollar. Ähnlich optimistisch zeigt sich auch die Citigroup: In einer am Freitag veröffentlichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...