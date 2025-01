Die Scout24-Aktie zeigt sich in der aktuellen XETRA-Handelssitzung mit einer bemerkenswerten Entwicklung. Das Wertpapier verzeichnete einen Anstieg auf 88,50 EUR, was einem Plus von 0,4 Prozent entspricht. Besonders beachtlich ist die Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief: Von ihrem Tiefststand bei 61,76 EUR im Februar 2024 konnte die Aktie einen beeindruckenden Wertzuwachs von über 43 Prozent verbuchen. Das bisherige Jahreshoch wurde am 9. Dezember bei 90,60 EUR erreicht, wodurch sich aktuell noch ein Aufwärtspotenzial von etwa 2,4 Prozent ergibt.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Marktbeobachter eine Erhöhung der Dividende von 1,20 EUR auf 1,23 EUR je Aktie. Die Expertengemeinschaft sieht das durchschnittliche Kursziel bei 87,74 EUR, während für das Geschäftsjahr 2024 ein Gewinn je Aktie von 2,74 EUR erwartet wird.

