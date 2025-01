Yield Engineering Systems (YES) ist ein führender Hersteller von Prozessausrüstung für KI- und HPC-Halbleiterlösungen. YES gab heute bekannt, dass es mehrere Bestellungen seiner VertaCure PLP-Systeme für fortschrittliche Verpackungen von einem führenden Halbleiterhersteller in Japan erhalten hat. Diese Systeme werden bei der Herstellung von KI- und HPC-Lösungen eingesetzt, wo sie die 2,5D/3D-Verpackung unterstützen. YES-Produkte haben eine lange Tradition darin, eine überlegene Qualität beim Aushärten, Beschichten und Tempern sowohl in F&E-Umgebungen als auch in großvolumigen Fertigungsabläufen zu demonstrieren.

VertaCure PLP ist ein vollautomatisches Vakuumhärtungssystem, das eine vollständige Entfernung von Lösungsmittelrückständen, eine gleichmäßige Temperaturverteilung und eine präzise Steuerung der Heiz- und Kühlraten ermöglicht. Zu den Vorteilen gehören auch keine Ausgasung nach der Aushärtung und eine hervorragende Partikelleistung. Dieses Gerät unterstützt verschiedene Plattengrößen, darunter 600 mm x 600 mm, 510 mm x 515 mm und 300 mm x 300 mm.

"Die heutigen KI- und HPC-Lösungen werden auf eine Chiplet-basierte Architektur umgestellt, die eine bessere Leistung, einen größeren Speicher und eine bessere Wärmeableitung ermöglicht. Diese Lösungen erfordern auch größere Substrate", sagte Saket Chadda, SVP der Dry BU bei YES. "Um diese großen Substratgrößen und die steigenden Bandbreitenanforderungen zu bewältigen, geht die Halbleiterindustrie zu plattenbasierten Substraten über. VertaCure PLP ist ein in der Produktion bewährtes automatisiertes Vakuumhärtungssystem, das eine überlegene Folienleistung und einen viel höheren Durchsatz als die atmosphärische Härtung bietet. Es verfügt über ein Mehrzonen-Temperaturregelsystem mit laminarer Strömung für eine hervorragende Gleichmäßigkeit und Partikelleistung, die für die Aushärtung von Polyimid, PBO und Aufbauschichten sowie für das Bonding-Tempern erforderlich sind. Es bietet außerdem hervorragende mechanische, thermische und elektrische Eigenschaften für eine Vielzahl von Polymeren für Wafer-Level-Packaging, die für KI- und HPC-bezogene Anwendungen von entscheidender Bedeutung sind", fügte Chadda hinzu.

Laut Alex Chow, SVP Worldwide Sales and Business Development bei YES, "festigt dieser bedeutende Auftrag unsere Position als Marktführer für Aushärtungswerkzeuge. Unsere VertaCure PLP-Produktlinie ist bekannt für ihren kontrollierten, reproduzierbaren und skalierbaren Herstellungsprozess für Klebe- und Polymerhärtungsanwendungen. Dieses System bietet unseren Kunden eine überlegene Qualität und Gesamtbetriebskosten, insbesondere bei der Herstellung fortschrittlicher 2,5D- und 3D-Verpackungslösungen für die Halbleiterindustrie."

Über YES

YES ist ein führender Anbieter differenzierter Technologien für die Material- und Grenzflächenentwicklung, die für eine Vielzahl von Anwendungen und Märkten benötigt werden. Die Kunden von YES sind Marktführer und entwickeln Lösungen der nächsten Generation für eine Vielzahl von Märkten, darunter Advanced Packaging für KI und HPC, Speichersysteme und Biowissenschaften. YES ist ein führender Hersteller von hochmodernen, kostengünstigen Produktionsanlagen für die Massenfertigung von Halbleitern und fortschrittlichen Verpackungslösungen für Wafer und Glasplatten. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Vakuumhärtungs-, Beschichtungs- und Glühwerkzeuge, flussmittelfreie Reflow-Werkzeuge, Durchkontaktierungen und Hohlraumätzungen sowie stromlose Abscheidungswerkzeuge für die Halbleiterindustrie. Der Hauptsitz von YES befindet sich in Fremont, Kalifornien, mit einer wachsenden globalen Präsenz. Weitere Informationen finden Sie unter YES.tech.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

