Jensen Huang hat die Quanten-Hot-Stocks abstürzen lassen, Martin Shkreli will ihnen den Rest geben. Warum? Skandal-Investor Shkreli ist short. Auf X keilt er in einem kilometerlangen Tweet kräftig gegen D-Wave, Rigetti und Co aus und nennt ganz tiefe Kursziele. Shortattacken wie diese sind ein großes Ärgernis für die Aktienkultur.Shkreli nennt die Quanten-Hot-Stocks "so unfassbar überbewertet, dass sie die Dotcom-Blase heraufbeschwören". Den fairen Wert von Rigetti bei einem Dollar, den von D-Wave ...

Den vollständigen Artikel lesen ...