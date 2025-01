Weltweit erkranken derzeit überdurchschnittlich viele Menschen an Lungenentzündungen. Parallel hierzu ist seit einigen Wochen das HMPV-Virus stark auf dem Vormarsch. Damit nicht genug: In der westfranzösischen Region Bretagne wurde vor wenigen Tagen erstmals eine Infektion mit der neuen Mpox-Variante Klade 1b nachgewiesen. Dazu passend: Im US-Bundesstaat Louisiana ist inzwischen der erste US-Bürger an Vogelgrippe gestorben.Wichtig auch: In verschiedenen US-Bundesstaaten ist das Tragen von Gesichtsmasken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...