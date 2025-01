Krypto News: Experte sicher - der Altcoin-Bullenmarkt ist nicht vorbei!

Kryptowährungen verlieren in den letzten 24 Stunden erneut. Der Start in das neue Krypto-Jahr ist nicht wirklich geglückt. Bereits Ende 2024 ging den Bullen die Luft aus. Angst macht sich breit, dass der Krypto-Bullenmarkt bereits vorbei ist. Der Fear-and-Greed-Indikator liegt nur noch bei einem Wert von 43, womit die ausgeprägte Gier der Vergangenheit angehört. Natürlich bieten derartige Rücksetzer auch Chancen.

Denn der folgende Experte ist sich sicher - der Altcoin-Bullenmarkt ist noch lange nicht vorbei. Was steckt hinter der neuen Krypto-Prognose?

Krypto Prognose: Altcoin-Saison und Bullenmarkt starten erst

Michael van de Poppe ist ein führender Krypto-Analyst und hat sich in einem neuen Beitrag auf X mit dem Status quo im Kryptomarkt beschäftigt. Der Experte betont, dass der Altcoin-Bullenmarkt noch lange nicht vorbei sei. Dabei widerspricht er der gängigen Meinung, dass das Ende bereits erreicht sei und bezeichnet die aktuelle Korrekturphase als kurzen Rücksetzer, der Investoren verunsichern soll, bevor die eigentliche Aufwärtsbewegung einsetzt. Zugleich ist die Prognose fundiert und berücksichtigt die historischen Zyklen. So verweist van de Poppe auf historische Muster in den Jahren 2017 und 2021, in denen Altcoins nach einer längeren Bitcoin-Rallye deutlich outperformten. Seiner Einschätzung nach wiederholt sich dieses Muster auch 2025, weshalb die eigentliche Altcoin-Rallye noch bevorsteht.

Van de Poppe sieht zudem makroökonomische Faktoren als potenzielle Treiber für eine neue Altcoin-Saison. So verweist er auf die aktuelle geldpolitische Unsicherheit, insbesondere auf Aussagen von Donald Trump, der die hohen US-Zinsen kritisiert und eine Senkung anstrebt. Falls dies geschieht, könnten sinkende Anleiherenditen sowie eine schwächere Konjunktur in Verbindung mit möglicher geldpolitischer Lockerung den Krypto-Markt erheblich beflügeln. Van de Poppe hebt explizit hervor, dass Altcoins von einem solchen Umfeld stark profitieren würden. Denn steigende Liquidität kommt Risk-on-Assets zugute.

The Altcoin bull market is over!



That's the current thesis on the markets.



Let me tell you, it's not.



This correction is the shake-out before it begins.



There's so much on the horizon that will reward you if you're holding those altcoins.



The party is about to get… pic.twitter.com/pJIGLY7th4 - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 9, 2025

Laut seiner Analyse bewegen sich Altcoins aktuell auf historischen Tiefständen gegenüber Bitcoin. Solche Niveaus seien typischerweise nicht das Zeichen eines abgeschlossenen Bullenmarktes, sondern vielmehr das frühe Stadium eines neuen Aufwärtstrends. So ermutigt der Experte Investoren, an ihren Positionen festzuhalten, da eine euphorische Marktphase bislang nicht erreicht sei. Die derzeit niedrigen Bewertungen seien weiterhin attraktiv. So ist der Analyst durchaus überzeugt, dass die große Altcoin-Rallye noch bevorsteht und Investoren langfristig belohnt werden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.