Berlin (ots) -Es ist das letzte Duell zwischen dem Bundeskanzler und seinem wichtigsten Herausforderer vier Tage vor der Bundestagswahl: Am 19. Februar 2025 treffen die Spitzenkandidaten von SPD und CDU/CSU, Bundeskanzler Olaf Scholz und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz, in einem Streitgespräch für BILD und WELT aufeinander. Das Duell wird von BILD-Chefredakteurin Marion Horn und WELT-Chefredakteur Jan Philipp Burgard moderiert und bei BILD.de (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbild.de%2F&data=05%7C02%7Cchristian.senft%40axelspringer.com%7C65c74f425b1346152a8e08dd3193b2b7%7Ca1e7a36c6a4847689d653f679c0f3b12%7C0%7C0%7C638721232595742871%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=4VJ0oaKRvpOwFypbexCyuz5L0V0Tc9TLJ9Hgq2dORC4%3D&reserved=0) sowie bei WELT TV und WELT.de (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwelt.de%2F&data=05%7C02%7Cchristian.senft%40axelspringer.com%7C65c74f425b1346152a8e08dd3193b2b7%7Ca1e7a36c6a4847689d653f679c0f3b12%7C0%7C0%7C638721232595767824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=QAKYaQqGWnBBOJ9tOUQYyiL9c9PgaYkWRhav5CehgjU%3D&reserved=0) um 20.15 Uhr gezeigt. Im Anschluss steht es im Videoportal BILDplay sowie in der Mediathek & TV-App von WELT zur Verfügung. Die beiden Medienmarken erreichen crossmedial jeweils über 40 Millionen Menschen im Monat in Deutschland.Marion Horn, Vorsitzende der BILD-Chefredaktionen: "Wer wissen will, wie Deutschland tickt, liest BILD. Wer wissen will, wie die ticken, die Deutschland regieren wollen, erfährt dies beim Wahlkampf-Finale bei BILD und WELT, wenn Olaf Scholz und Friedrich Merz zum letzten Duell aufeinandertreffen. Jan Philipp Burgard und ich werden die Themen ansprechen, die für die Menschen wahlentscheidend sind."Jan Philipp Burgard, Chefredakteur der WELT-Gruppe: "WELT ist ein führendes Debatten-Medium. Deshalb freue ich mich sehr, gemeinsam mit Marion Horn den Bundeskanzler und den Oppositionsführer vier Tage vor der Wahl zum Duell begrüßen zu dürfen. Ein politischer Schlagabtausch unmittelbar vor der Entscheidung der Wähler ist Ausdruck der Vitalität unserer Demokratie."