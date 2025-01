ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Es gebe in Südkorea erste Anzeichen für eine Erholung der dortigen Marktanteile, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf hauseigene Dezember-Daten für die dortige Tochter Baemin des Essenlieferdienstes./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2025 / 15:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2025 / 15:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2E4K43