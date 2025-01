Wall Street Pepe wirbt mit Presale 45 Mio. $ ein und nähert sich Listung

Der beliebte Memecoin-Presale von Wall Street Pepe hat nun schon die Marke von 45 Mio. USD überschritten und nähert sich somit zunehmend seinem Finanzierungsziel sowie der ersten Listung an einer Kryptobörse.

Mit einer so hohen Finanzierungssumme zählt der $WEPE-Coin zu einem der erfolgreichsten Vorverkäufe des Kryptomarktes, wobei er sogar Pepe Unchained in Bezug auf das Verkaufstempo schlagen konnte. Dieser hat die Investments der frühen Anleger vervielfacht, was wiederum das große Interesse an Wall Street Pepe erklärt.

Allein über die vergangenen zehn Tage hat der Vorverkauf der $WEPE-Coins weitere 7 Mio. USD eingenommen, sodass er das neue Jahr mit einem großen Erfolg beginnen konnte, welcher auf mehr hindeutet. Denn somit wird die Einführung an großen Kryptobörsen wahrscheinlicher.

Wann die erste Listung von Wall Street Pepe genau erfolgen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Allerdings dürfte dies angesichts des derzeitigen Verkaufstempos schon innerhalb des nächsten Monats sein.

Daher ist nicht mehr viel Zeit für diejenigen übrig, welche den Coin des beliebten Presale vor der Einführung mit einem Rabatt erwerben wollen. Möglicherweise könnte sich das Verkaufstempo zum Ende sogar noch einmal beschleunigen, da das FOMO um die letzten Token zunimmt.

Wall Street Pepe ist die Vereinigung der Kleinanleger, um die Wale zu schlagen

Die WEPE-Armee zielt darauf ab, für fairere Chancen auf dem Kryptomarkt zu sorgen, indem sie sich zusammenschließen. Somit konnte die an Wall Street Bets erinnernde Bewegung mit ihren Robin-Hood-Ambitionen schnell für Aufsehen und eine hohe Finanzierungssumme sorgen.

Dabei hat es das Projekt auf die Wale abgesehen, welche mit ihrer Masse Wellen in dem Haifischbecken des Kryptomarktes schlagen und somit die Märkte beeinflussen. Zudem können die hohen Transaktionsvolumina der Wale die Kleinanleger schnell in den Abgrund reißen.

Insbesondere die Preise von günstigen Kryptowährungen werden von den Walen beeinflusst, da dafür weniger Kapital als bei liquideren Coins nötig ist. Sobald die Kleinanleger dann eingestiegen sind, verkaufen sie ihre Kryptowährungen auf deren Kosten. Das Prinzip ist dabei ähnlich wie bei den Risikokapitalgebern welche früh in die Coins einsteigen und später verkaufen.

Aus diesem Grunde hat das Team aus Kryptoexperten von Wall Street Pepe eine Trading-Community gegründet, welche die Kleinanleger mit denselben Strategien rüstet, welche diese erfolgreich gemacht haben. Somit wollen sie der Gemeinschaft helfen, dass sie die Wale durch exklusive Einblicke überlisten.

Dies soll die Kleinanleger erstmalig die Gelegenheit geben, dass sie durch eine Zusammenarbeit einen Vorteil auf dem Kryptomarkt erlangen. Anschließe könne sich Interessierte dieser Bewegung über den Kauf der $WEPE-Coins.

Somit ist Wall Street Pepe für ein Zeichen der unterdrückten Kleinanleger geworden, welche sich zusammenschließen, um gemeinsam mehr zu erreichen. Ebenso haben Influencer wie ClayBro gefallen an dem Projekt gefunden und ihm ein Steigerungspotenzial von 10x prognostiziert. Daher deutet vieles auf eine bevorstehende Tier-1-Listung hin.

Wie wird sich die Notierung des $WEPE-Coins auf diesen auswirken?

In der Vergangenheit konnten schon viele Kryptowährungen von einer Notierung an einer führenden Kryptobörse profitieren. Denn dieses Ereignis wird insbesondere von News-Tradern aufgrund der erhöhten Liquidität gewählt, um davon zu profitieren. Somit können die Coins schnell einmal explodieren.

Beispielsweise ist 0x Protocol ($0X) nach der ersten Listung eines Small Caps bis Mid Caps auf Coinbase im Jahr 2018 von 0,65 USD bis auf 1,08 USD gestiegen. Derzeit notiert er hingegen bei 0,50 USD, dennoch verdeutlicht dies den Effekt, welcher mit einer Listung einer Kryptobörse verbunden ist. Allerdings wird dieses Phänomen nicht nur bei Coinbase beobachtet.

Auf der größten Kryptobörse Binance kann dieser Effekt sogar noch einmal stärker ausgeprägt sein. So hat etwa der Memecoin Neiro on Ethereum ($NEIRO) im Jahr 2023 - trotz der Zweifel bezüglich seiner Legitimität - nur zwei Monate nach der Binance-Listung seine Marktkapitalisierung von 15 Mio. USD auf 1,1 Mrd. USD gesteigert.

Diese besondere Chance hat sich der X-Nutzer Levis entgehen lassen, da er unmittelbar vor der Binance-Listung seine Coins verkauft hat. Nun wäre sein Investment in Höhe von 2.000 USD beeindruckende 3 Mio. USD wert.

Zurückzuführen sind die Anstiege bei den Börsenlistungen auf eine größere Sichtbarkeit, eine höhere Liquidität, einen leichteren Zugang, die höhere Seriosität und teilweise auch zusätzliche Aktionen von etwa Börsen.

Sollte sich Wall Street Pepe ähnlich entwickeln und eine noch größere Bekanntheit erlangen, so wären die 45 Mio. USD des Presales erst der Anfang. Auf diese Weise könnte der Coin für den Zugang zur größten Memecoin-Trading-Community in den Kreis der milliardenschweren Memetoken aufsteigen.

Wann wird Wall Street Pepe an den Tier-1-Börsen eingeführt?

Auch wenn die Chance auf eine Notierung an den führenden Kryptobörsen zunimmt, ist noch immer die Frage, wann dies genau geschehen wird. Zunächst muss dafür erst einmal das Finanzierungsziel des Vorverkaufs erreicht werden.

Dieser Prozess kann sich bei manchen Krypto-Presale enorm in die Länge ziehen. Allerdings entwickelt sich Wall Street Pepe in dieser Hinsicht deutlich besser. Über das exakte Finanzierungsziel von $WEPE sind keine näheren Details bekannt, dennoch deuten die 45 Mio. USD auf ein nahendes Ende hin.

So hat etwa Pepe Unchained mit seinem Presale 73 Mio. USD eingenommen. Geht man von einer ähnlich hohen Summe und dem derzeitigen Verkaufstempo von 1,18 Mio. USD pro Tag aus, so könnte der Ausverkauf von Wall Street Pepe schon innerhalb dieses Monats erfolgen.

https://twitter.com/Whale_Pump_/status/1869038541722059198

Sobald dies der Fall ist, kann der $WEPE-Coin nicht mehr zu dem aktuellen Preis erworben werden. Zudem können die Listungen von Kryptobörsen den Memecoin noch einmal zusätzlich antreiben. Sollten Sie dies verpassen, könnten Sie sich in einer ähnlich frustrierenden Lage wie der X-Nutzer Levis befinden.

So können Sie einige der letzten $WEPE-Coins erwerben

Gekauft werden können die $WEPE-Coin über die Website von Wall Street Pepe. Dort synchronisiert man eine digitale Geldbörse wie die vielseitige Best Wallet. Dann können die Kryptowährungen ETH und USDT sowie mit Bankkarte ebenso Fiatwährungen für die Zahlung gewählt werden.

Mit der erwähnten Best Wallet erhalten Sie zudem noch einige weitere Vorteile, welches unter anderem Echtzeit-Updates und Marktdaten über das Projekt sind. Diese werden praktisch über die App bereitgestellt, welche Sie im Google Play Store und Apple App Store finden.

Der Memecoin-Community von Wall Street Pepe können Sie sich über X und Telegram sowie den Presale anschließen.

Jetzt Wall Street Pepe entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.