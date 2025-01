Drei neue Angebote transformieren die Lieferung, die Kundenkommunikation und die Services an der Kasse in Einzelhandels- und Gastronomie-Umgebungen mit nachgewiesener und messbarer Investitionsrendite

Lenovo stellte heute drei neue Retail-Lösungen vor, die das Beste aus den Technologien der Robotik und der künstlichen Intelligenz miteinander kombinieren. Alle diese erstmals auf der NRF 2025 in New York City vorgestellten Lösungen wurden in der Praxis erprobt und haben sich in kommerziellen Umgebungen bewährt.

Lenovo Retail Content Management Services ermöglichen es Einzelhändlern, digitale Inhalte zu erstellen, zu planen und auf Bildschirmen im gesamten Laden darzustellen. Dies gestattet ein rationelleres Management von Multimedia-Inhalten und ermöglicht Echtzeit-Updates sowie eine zielgerichtete Übermittlung von Botschaften, was wiederum mehr Aufmerksamkeit und Interesse auslöst und letztlich zu Umsatzsteigerungen führt. Die gesamte Lösung umfasst alle benötigten Hardware- und Softwarekomponenten und kann über eine Vielzahl von weltweit verteilten Standorten hinweg eingesetzt, gewartet und verwaltet werden.

Eine führende Nahrungsmittel- und Getränkekette setzt diesen Content-Management-Service bereits in über 100 Filialen ein und hat durch dynamisch verwaltete Werbekampagnen, einen geringeren Verbrauch an Papier-Marketingmaterial und niedrigeren Personaleinsatz zur Verwaltung sowohl der Kampagnen als auch der Geräte erhebliche Kosteneinsparungen erzielt.

Lenovo Retail Robotics bei Yunji bietet eine automatisierte und unabhängige Bereitstellung von Lebensmitteln, Gästeartikeln, Zimmerservices und kleinen Paketen für Kunden in Hotels und Einkaufszentren. Durch die Integration von Software und Dienstleistungen in modulare Roboter wird mit dieser Lösung angestrebt, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, die Effizienz der Logistik zu verbessern und ein intelligenteres Ressourcenmanagement zu ermöglichen.

Dies ist gleich auf dreierlei Weise ein Fortschritt gegenüber herkömmlichen Einzelhandels-Robotern: Erstens erlaubt dieses modulare Design des Roboters eine einfache Anpassung an eine Vielzahl von Anwendungen im Gegensatz zu anderen Robotern, die nur für die Ausführung einer einzigen Aufgabe ausgelegt sind. Zweitens ermöglichen KI-, Navigations- und Bilderkennungsfunktionen qualitativ hochwertige Interaktionen mit Kunden, was in Kombination mit verkürzten Lieferzeiten die Kundenzufriedenheit erhöht. Drittens erfasst diese Lösung Daten während der Arbeit, so dass sich eine KI-gestützte Feedbackschleife realisieren lässt, die in die Lieferkette sowie in den Kundendienst und in Plattformen für die Entscheidungsfindung zur Verkaufsförderung integriert werden kann.

Die Robotiklösung, die in Partnerschaft mit Yunji Technology auf den Markt gebracht wurde, hat sich in wirklichkeitsnahen Umgebungen bewährt. So hat sie beispielsweise in einem 400-Zimmer-Hotel mehr als 90% aller Gästewünsche und Takeout-Services abgewickelt, was zu erheblichen Personal- und Zeiteinsparungen geführt und zugleich den Umsatzerlös um 20% erhöht hat. Die Robotiklösungen von Yunji werden gegenwärtig auch in mehr als 30.000 Hotels implementiert, darunter denen von Hilton Hotels Resorts, der Huazhu Group, der InterContinental Hotels Group, der Jinjiang Group und Marriott Hotels Resorts.

"Heute ist allenthalben eine großer Hype um KI und andere Technologien zu beobachten, aber Beispiele für ihren Einsatz in praktischen Lösungen, die wirklich messbare Geschäftsergebnisse liefern, sind weitaus seltener zu finden", sagte Lawrence Yu, General Manager of Global Retail Solutions bei Lenovo. "Die Einzelhändler von heute standen noch nie vor so großen Herausforderungen und waren nie mehr als heute auf Technologien angewiesen, die für sie arbeiten. Die Erfolgsbilanz von Lenovo im Einzelhandel, wo das Unternehmen mit einigen der weltweit größten namhaften Einzelhändler zusammenarbeitet, zeigt klar, dass wir in der Lage sind, dass wir modernste Lösungen für den Einzelhandel und die Gastronomie entwickeln, implementieren und verwalten können, und das bei niedrigen Investitionskosten und hoher Zuverlässigkeit."

Bewältigung der KI-Herausforderung im Einzelhandel

Der sichere und verantwortungsvolle Einsatz komplexer IT-Lösungen wie KI bei nachweislich maximierter Kapitalrendite bleibt für Unternehmen im Einzelhandelssektor eine große Herausforderung.

Lenovo AI Fast Start geht diese Herausforderung an und unterstützt die Einzelhändler dabei, den geschäftlichen Nutzen von Anwendungsfällen auf persönlichen KI-, Unternehmens-KI- und öffentlichen KI-Plattformen innerhalb weniger Wochen unter Beweis zu stellen. Diese Lösung gewährt Zugang zu KI-Ressourcen, -Experten und -Partnern, die den Einzelhändlern helfen, in kurzer Zeit eine für den Anwendungsfall ausgelegte generative KI-Lösung auf sichere Weise mit ihren eigenen Daten aufzubauen und an ihre speziellen Bedürfnisse anzupassen, was das Fortschreiten bis zur vollständigen Umsetzung deutlich beschleunigt.

Verschiedene zusätzliche Angebote aus dem Lenovo-Portfolio "TruScale as a Service" ermöglichen den umfassenden Einsatz von KI mit Geschwindigkeit und Flexibilität und das bei niedrigen Investitionskosten. Lenovo TruScale Device as a Service (DaaS) bietet ein umfassendes Portfolio von KI-Geräten, das als planbares und skalierbares Abonnement-System wertvolle IT-Ressourcen freisetzt. TruScale DaaS ermöglicht schnellere Upgrades ohne Vorlaufkosten.

Lenovo TruScale Infrastructure as a Service (IaaS) kombiniert die Vorteile von Vor-Ort-Infrastruktur mit der Flexibilität einer cloudartigen Umgebung. Lenovo bietet Einzelhändlern maßgeschneiderte Lösungen für Hybrid- und und Multi-Cloud-Umgebungen, unbegrenzte Speicherkapazität und Hochleistungs-Computing (High-Performance Computing, HPC). Das neue Lenovo-Angebot "TruScale GPU as a Service" erweitert TruScale for HPC um fortschrittliche Funktionen zur Workload-Orchestrierung und Nutzungsmessung, was die Verfügbarkeit gewährleistet und die Produktivität von AI-kritischen GPU-Ressourcen maximiert.

"Obwohl sich die weltweiten Einzelhandelsumsätze im Verlauf des Jahres 2025 erholen dürften, wird die Branche weiterhin durch das niedrige Verbrauchervertrauen geplagt. Es obliegt den Einzelhändlern, diese Wachstumschance zu nutzen, indem sie mit KI die Kosten optimieren und die Kundenzufriedenheit steigern", sagte Lawrence Yu. "Durch Vertrauen auf die vertiefte Expertise von Lenovo im Einzelhandel, unseren branchenweit führenden, skalierbaren Hybrid-KI-Ansatz und unsere globale Lieferfähigkeit können die Einzelhändler von heute ihre Chancen auf nachhaltigen Erfolg erheblich verbessern."

Besuchen Sie Lenovo auf der NRF 2025, wo sich das Unternehmen an den Messeständen #3665 und #3877 präsentiert.

Weitere Informationen zu den Retail-Lösungen von Lenovo finden Sie unter https://techtoday.lenovo.com/us/en/solutions/retail.

