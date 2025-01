Münster (ots) -Das neue Jahr ist gerade einmal zehn Tage alt und der Eurojackpot wurde erstmals in 2025 geknackt. Wieder ist es ein deutscher Spielteilnehmer, der am Freitag (10. Januar) alle Gewinnzahlen korrekt vorausgesagt hat. Der Jackpot-Gewinner stammt aus Rheinland-Pfalz und erhält eine Gewinnsumme von rund 80,4 Millionen Euro. Erst vor wenigen Wochen erzielte ebenfalls ein Rheinland-Pfälzer einen Jackpot-Treffer.Besonders starke Glücksgefühle wird ein Spielteilnehmer aus Rheinland-Pfalz an diesem Wochenende spüren. Spätestens dann, wenn der frischgebackene Multimillionär seinen Eurojackpot-Spielschein mit den gezogenen Gewinnzahlen aus Helsinki vergleicht. Bei der Ziehung am Freitag (10. Januar) wurden die Zahlen 17, 34, 38, 42, 48 sowie die beiden Eurozahlen 2 und 11 ermittelt. In den 19 teilnehmenden europäischen Ländern konnte er als Einziger den ersten Gewinnrang treffen, so dass ihm nun die Gewinnsumme von 80.437.425,70 Millionen Euro zusteht. Insgesamt acht Ziehungen hat es gedauert, bis der Jackpot geknackt wurde.LandesrekordFür Rheinland-Pfalz ist dies der höchste Lotteriegewinn. Der bisherige Rekordbetrag für das Bundesland betrug 63,2 Millionen Euro und wurde im Februar 2019 erzielt.Besonders bemerkenswert: Es ist gerade einmal wenige Wochen her, dass ein Spielteilnehmer aus Rheinland-Pfalz die erste Gewinnklasse bei Eurojackpot getroffen hat. Er bewies am Nikolaustag den richtigen Riecher und teilte sich den MEGA-Jackpot von 120 Millionen Euro mit einem Tipper aus Nordrhein-Westfalen. Nur wenige Tage später schnappte sich ein Pole den Jackpot - er gewann am 13. Dezember rund 21,3 Millionen Euro.Weitere HochgewinneAm Freitagabend wurden zudem 13 Spielteilnehmer zu Hochgewinnern: Glückstreffer in Gewinnklasse 2 erzielten Tipper aus Hessen, Nordrhein-Westfalen, Dänemark und Polen. Sie erhalten jeweils 643.155,20 Euro. Im dritten Rang gehen jeweils 161.204,20 Euro nach Nordrhein-Westfalen (2x), Saarland, Schleswig-Holstein, Thüringen, Norwegen, Italien, Schweden und Finnland.Mehr als 100 Millionäre 2024Ob 2025 genauso viele Millionäre küren wird wie 2024, wird sich in den nächsten zwölf Monaten zeigen. Im vergangenen Jahr wurden 120 Millionengewinne an Spielteilnehmer aus 19 europäischen Ländern ausgezahlt. Das gab es noch nie! Insgesamt 13-mal wurde der Jackpot im ersten Gewinnrang geknackt - neunmal von Einzelgewinnern, viermal teilten sich Mitspieler den Pott.Neue JackpotphaseBereits am kommenden Dienstag (14. Januar) startet die nächste Jackpotphase bei der Lotterie Eurojackpot. Dann stehen erneut zehn Millionen Euro im obersten Rang (Chance 1: 140 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5947017