Breaking News: Meta-Aktionäre schlagen eine strategische Bitcoin-Reserve vor!

Der Bitcoin befindet sich zwar in einer kleinen Korrektur, doch genau diese könnte der perfekte Einstieg für große Investoren sein. Das könnte wiederum das Ende der Korrektur einläuten. Das dafür nötige Kapital könnte aus den Cashreserven verschiedener Unternehmen stammen. Eines, das über gewaltige Cashreserven verfügt, ist der Facebook-Mutterkonzern Meta.

Einer der größten und bekanntesten Konzerne der Welt, mit einer Marktkapitalisierung von über 1,5 Billionen US-Dollar. Also beinahe ebenso viel wie der Bitcoin selbst mit 1,8 Billionen US-Dollar. Und es sieht so aus, als könnte Meta die Marktkapitalisierung des Bitcoins in den nächsten Monaten noch deutlich höher steigen lassen. Aktuell zeigt sich bereits eine leichter Erholung bei Bitcoin.

(Die aktuelle Marktkapitalisierung des Bitcoins liegt derzeit bei über 1,8 Billionen US-Dollar - Quelle: coinmarketcap.com)

Wird Meta bald 5 Mrd. US-Dollar in den Bitcoin investieren?



Meta verfügt über ein enormes Vermögen von unglaublichen 256 Mrd. US-Dollar. Davon 72 Mrd. US-Dollar in Anleihen und Bargeld. Allerdings wird der Wert von Bargeld von der immer noch hohen Inflation aufgefressen. Auch die Renditen der meisten Anleihen reichen nicht an die Inflationsrate heran. Damit verliert der Meta-Konzern jedes Jahr ein Vermögen.

Da kommt vielen Investoren der Aktie jetzt eine brillante Idee. Eine, die Michael Saylor, dem CEO von MicroStrategy, wohl gut gefallen wird. Denn die Aktionäre haben heute einen Antrag eingebracht, in dem sie den Aufbau einer strategischen Bitcoin-Reserve bei Meta fordern. BlackRock, der größte Anteilseigner von Meta-Aktien, hat dabei eine Allokation von 2 Prozent vorgeschlagen, was über 5 Mrd. US-Dollar entspricht.

Bislang ist nicht bekannt, ob die Aktionärsversammlung und der Vorstand von Meta der strategischen Bitcoin-Reserve, die jetzt von den Aktionären vorgeschlagen wurde, zustimmen werden. Sollte es jedoch geschehen, könnte das eine unglaubliche Kettenreaktion auslösen. Nicht nur, dass dadurch Milliarden von Meta in den Bitcoin investiert werden würden.

Auch andere Unternehmen könnten dem Beispiel des Facebook-Konzerns folgen. Das könnte eine unglaubliche Welle an Geldern in den Kryptomarkt spülen. Diese könnten den stärksten Bullenmarkt aller Zeiten auslösen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.