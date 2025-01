Dogecoin stabilisiert sich! Bricht der Kurs jetzt aus?

Der Kurs von Dogecoin ($DOGE) hat sich stabilisiert! Und damit ist er nicht allein, auch der Kurs vieler anderer großer Kryptowährungen hat sich nach den Strapazen der letzten Tage stark erholt. Der Bitcoin ist an der Unterseite einer wichtigen Unterstützungsmarke gedreht. Und obwohl ein bekannter Krypto-Analyst vor Kurzem erklärte, dass Altcoins ein riskantes Spiel sind, scheinen gerade diese derzeit ein enormes Kurspotenzial zu bieten. Allen voran der erste jemals erschienene Meme Coin $DOGE, der heute über 5,5 Prozent gestiegen ist und derzeit noch viel mehr Potenzial bietet.

(Der Kurs von $DOGE ist heute über 5,5 Prozent gestiegen, besitzt aber noch deutlich mehr Potenzial - Quelle: coinmarketcap.com)

Schafft Dogecoin diesen wichtigen Ausbruch?

Wie die meisten anderen großen Coins hat auch der Kurs von Dogecoin in den letzten Tagen stark nachgegeben. Vom vorläufigen Hochpunkt am 8. Dezember ist der Kurs des Dogecoins bis zum Tiefpunkt am 20. Dezember um 44 Prozent gefallen. Seitdem hat er jedoch wieder ordentlich zugelegt.

Dabei bildete sich klar erkennbar im Chart eine Dreiecksformation. Diese deutliche Trendfortsetzungsformation entsteht in einer bullishen Situation. Bei einem Durchbruch durch die obere Trendlinie besteht eine Wahrscheinlichkeit von über 75 Prozent für einen weiteren Kursanstieg. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass $DOGE diesen Ausbruch schafft?

(Der Kurs von Dogecoin befindet sich in einem bullishen Dreieck - Quelle: Tradingview.com)

Dass sich der Kurs von Dogecoin an der unteren Trendlinie erneut stabilisiert hat, ist ein positives Zeichen, was für einen baldigen Ausbruch nach oben spricht. Noch deutlicher ist allerdings, dass der Momentumindikator MACD ein deutliches Kaufsignal bildet. Die Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch nach oben ist also deutlich höher als die Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch nach unten. Sollte es tatsächlich dazu kommen, liegt das derzeitige Kursziel von Dogecoin bei 0,5 US-Dollar. Anleger, die auf höhere Gewinne abzielen, sollten sich allerdings nach Alternativen umsehen. Dabei könnte ihnen ein neues Projekt namens Wall Street Pepe ($WEPE) helfen.

Wie Anleger durch Wall Street Pepe zu Krypto-Walen werden könnten

Wall Street Pepe ist ein neuer Meme Coin, der nur zu einem einzigen Zweck entwickelt wurde. Und zwar, um Privatanlegern Nachrichten und Insights zu neuen Coins und Handelsstrategien zugänglich zu machen, die sonst nur die großen Krypto-Wale kennen. Wall Street Pepe ist ein Meme Coin, der seiner Community etwas zurückgeben möchte und deshalb jedem $WEPE-Besitzer die Geheimnisse des Kryptomarkts näherbringt. Das ist aber längst nicht alles.

Vor allem als Meme Coin hat $WEPE extrem viel Potenzial. Der Hype um den neuen Coin reißt nicht ab. Obwohl der neue Coin erst seit kurzem im Vorverkauf erhältlich ist, haben Anleger bereits über 45 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein.

(Wall Street Pepe ist in den letzten Tagen auf über 45,54 Mio. US-Dollar angestiegen - Quelle: wallstreetpepe.com)

$WEPE wird derzeit noch an keiner Krypto-Börse gehandelt. Das bedeutet, dass Anleger aktuell noch die Möglichkeit haben, zum frühestmöglichen Zeitpunkt in den neuen Coin zu investieren. Dabei wird der Preis schon während des Presales mehrfach angehoben, wodurch sich für frühe Käufer schon ein erster Buchgewinn ergibt.

Anleger, die vom hohen Gewinnpotenzial von $WEPE profitieren wollen, sollten sich mit ihrem Einstieg allerdings beeilen. Aufgrund der aktuellen Dynamik dürfte es nicht mehr lange dauern, bis $WEPE ausverkauft ist. Analysten gehen davon aus, dass Wall Street Pepe das Potenzial zum nächsten Milliarden Dollar Coin hat, was für früh Käufer Renditen von weit mehr als 1.000 % bedeuten würde.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.