noch nie war der Bedarf an verlässlicher Energie so hoch wie in diesen Tagen! Die künstliche Intelligenz verbunden mit den dahinter gelagerten Rechenzentren verbraucht Unmengen an Energie! Ein kommender Boom der Kernkraft ist nicht mehr aufzuhalten und Uran wird davon profitieren!

Microsoft gibt den Startschuss: Ein kommender Boom der Kernkraft ist nicht mehr aufzuhalten und Uran wird davon profitieren!

KI verbraucht Unmengen an Energie, Rechenzentren benötigen stabile, nicht schwankende Stromversorgung

Microsoft hat es getan: Als erster großer Tech-Konzern sicherte sich das Unternehmen jüngst einen exklusiven zwanzigjährigen Abnahmevertrag mit einem Atomkraftwerk. So wird der Betreiber Constellation Energy Microsoft ab 2028 über mindestens 20 Jahre mit CO2-freier Energie aus Block 1 seines 2019 abgeschalteten Kernkraftwerks Three Mile Island (jetzt Crane Clean Energy Center) versorgen. Microsoft ist dabei gezwungen, grundlastfreien Strom in großen Mengen zu beziehen, da das Unternehmen aktuell große Rechenzentren mit hohem Energiebedarf aufbaut. Gerade der fortschreitende Boom der KI-Technologie benötigt unvorstellbare Mengen an Energie. Forscher haben ermittelt, dass eine Anfrage bei ChatGPT etwa zehnmal so viel Energie benötigt, als bei einer einfachen Google-Suche. Die Experten von Best Brokers haben im Rahmen einer Studie ausgerechnet, dass ChatGPT im August 2024 rund 200 Millionen Nutzer pro Woche hatte. Geht man davon aus, dass jeder Anwender in diesem Zeitraum 15 Fragen an den Chatbot stellte und dass eine Anfrage etwa 2,9 Wattstunden (Wh) an Energie benötigt (zum Vergleich: Einfache Google-Suche etwa 0,3 Wh), ergibt das pro Tag etwa 428 Millionen Anfragen bzw. rund 1,2 Millionen kWh Energiebedarf. Pro Jahr sind das rund 450 Millionen kWh, womit sich durchschnittlich mehr als 6 Millionen vollelektrische Fahrzeuge aufladen ließen. Doch nicht nur Abfragen, sondern auch das Training der KI benötigt Unmengen an Energie. Das zeigt ein Blick auf die Umstellung von GPT-3 auf GPT-4. Um die wesentlich komplexere Version auf den Betrieb vorzubereiten, wurde mit mehr als 62 Millionen kWh über das 48-fache der Strommenge verbraucht, die beim Vorgängermodell nötig gewesen war. Es ist anzunehmen, dass sich dieser Trend mit Voranschreiten der KI-Entwicklung weiter fortsetzt. Und Chat-GPT ist nur einer von vielen KI-Entwicklungen, die parallel laufen. Die US-Investmentbank Goldman Sachs schätzt, dass Rechenzentren 2030 rund acht Prozent des gesamten US-Strombedarfs verbrauchen werden, wobei es aktuell bereits drei Prozent sind. Amazon bezieht bereits Strom von einem Kernkraftwerk in Pennsylvania und Oracle arbeitet an einem Rechenzentrum, das von drei kleinen Kernreaktoren (so genannte Small-Modular-Reactors, kurz SMRs) versorgt werden soll.

Der Betrieb von Rechenzentren, wie auch der meisten anderen Stromfresser des täglichen Lebens benötigt stabile, nicht oder nur wenig schwankende Energie, weswegen Solar- und Windkraftanlagen dafür wenig geeignet sind. Atomstrom ist stabil und daher grundlastfähig, weswegen immer mehr Tech-Konzerne auf grundlastfähigen Strom aus Kernkraftwerken setzen werden.

Politik sieht (fast) überall Handlungsbedarf für zukünftige Sicherung der Energieerzeugung aus Atomkraft - Uran ist dafür unerlässlich

Die Politik hat die Zeichen der Zeit längst erkannt und forciert den Ausbau grundlastfähiger Energieerzeugung mittels Atomkraft nahezu weltweit. In den vergangenen 12 Monaten haben sich mehr als 40 Nationen dazu verpflichtet, neue Kernkraftwerke zu bauen sowie Laufzeiten zu verlängern und die Kernkraftkapazitäten bis 2050 zu verdreifachen. Große Mengen an grundlastfähiger und zugleich CO2-freier Energie mittels Atomkraft lassen sich aber nur mit dem "Brennmaterial" Uran generieren.

Angebots-Nachfrage-Schere geht immer weiter auseinander

Viele (aufstrebende) Kernkraftnationen wie China, Indien, Japan, Großbritannien, Frankreich und die USA arbeiten an einer Wiederinbetriebnahme, Laufzeitverlängerung oder dem Neubau von Kernreaktoren und viele weitere Nationen sind zur Kernenergie zurückgekehrt oder wollen einen ersten Reaktor auf heimischem Boden haben. Dabei werden zukünftig eine Vielzahl von kleineren Reaktoren - so genannte "Small Modular Reactors", kurz: SMRs, die modular in Fabriken gefertigt und an nahezu jedem gewünschten Ort installiert werden können, eine Hauptrolle spielen und für einen ungeahnten Nachfrageanstieg sorgen.

Das Uran-Angebot hingegen, hinkt seit Jahren der Nachfrage hinterher, und lässt sich auch nur schleppend signifikant erweitern, da kaum etablierte Minen bestehen und die Inbetriebnahme neuer Minen viele Jahre dauern kann. Viele Minen wurden zu Zeiten niedriger Uranpreise geschlossen und können nicht binnen Tagen wieder hochgefahren werden. Neue Minen brauchen sogar eine Vorlaufzeit von teilweise über 10 Jahren für die Genehmigung und den Bau.

In Summe sind die vor wenigen Jahren noch gut gefüllten Lager der Energieversorger (Utilities) nahezu leer, der Uran-Spot-Markt ausgetrocknet. Die beiden weltgrößten Uranproduzenten Kazatomprom und Cameco meldeten, dass ihre gesamte zu erwartende Produktion bis Ende 2025 bereits "ausverkauft" sei. Zugleich haben gerade diese Majors Probleme, ihre Uran-Förderung wie gewünscht hochzufahren und mussten ihre Förderzahlen massiv nach unten korrigieren.

Kumuliert fehlen so allein bis 2030 geschätzte 500 Millionen Pfund Triuranoctoxid (U3O8). Für 2024 ist von einem Angebot von etwa 155 Millionen Pfund U3O8 auszugehen, welches die Nachfrage nach 195 Millionen Pfund U3O8 nicht einmal annähernd wird decken können. Diese eklatante Unterversorgung mit Uran eröffnet für interessierte Investoren exzellente Chancen, am Uranmarkt zu partizipieren.

Folgende Unternehmen sind im SRC Uran-Report enthalten

IsoEnergy ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungsgesellschaft, die sich auf die Entwicklung von Uran-Vorkommen in den USA, Kanada und Australien spezialisiert hat. Der Fokus liegt dabei auf dem Athabasca Basin und dem US-Bundesstaat Utah, wo man bereits spektakuläre Bohrerfolge, die zu den höchst-gradigen der Welt gehören, aufweisen konnte. Weiterhin besitzt man mehrere ehemalige Minen in den USA, wovon die erste bereits 2025 wieder in Betrieb genommen werden soll.

Laramide Resources ist eine kanadische Bergbaugesellschaft, die sich auf die Exploration und Entwicklung von Uran-Vorkommen in Australien, den USA und Kasachstan spezialisiert hat. Das Portfolio des Unternehmens umfasst erstklassige Uranprojekte in Gebieten mit historischer Produktion oder überlegener geologischer Prospektivität. Jeder Vermögenswert wurde sorgfältig nach Größe und Produktionspotenzial ausgewählt, und alle gelten als Projekte in der Spätphase mit geringem technischem Risiko. Die Aktien des Unternehmens sind sowohl an der TSX in Toronto als auch an der ASX in Sydney gelistet, was der Gesellschaft auf beiden Kontinenten erhöhte Aufmerksamkeit verschafft. Laramide Resources verfügt bereits über eine große Ressourcenbasis von rund 117 Millionen Pfund U3O8.

Premier American Uranium ist eine kanadische Bergbaugesellschaft, die sich auf die Konsolidierung, Erkundung und Entwicklung von Uranprojekten in den USA konzentriert. Eine der Hauptstärken des Unternehmens ist der umfangreiche Landbesitz in drei bedeutenden uranproduzierenden Regionen in den Vereinigten Staaten: dem Grants Mineral Belt in New Mexico, dem Great Divide Basin in Wyoming und dem Uravan Mineral Belt in Colorado. Mit einer reichen Geschichte der früheren Produktion und sowohl aktuellen als auch historischen Uranmineralressourcen hat Premier American Uranium Arbeitsprogramme zur Erweiterung seines Portfolios in Gang gesetzt. Mit der Unterstützung von Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und weiteren Unternehmens- und institutionellen Investoren sowie einem sehr erfahrenen Team im Bereich Uran in den USA stellt die Marktpositionierung von Premier American Uranium eine überzeugende Chance dar, um am aktuellen Aufwärtstrend des Uran-Sektors zu partizipieren.

Purepoint Uranium ist eine kanadische Bergbau-Explorations- und -Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entwicklung von hochkarätigen Uran-Projekten im kanadischen Athabasca-Becken, konzentriert. Das Unternehmen verfolgt dabei einen aggressiven, systematischen Ansatz zur Identifizierung von Schlüsselprojekten mit soliden Indikatoren und historischer Bedeutung im Basin. Purepoint Uranium besitzt mehrere eigene Projekte, die man aktiv exploriert und arbeitet zudem mit zwei der größten Uranproduzenten der Welt, Cameco Corporation und Orano Resources Canada, zusammen. Aktuell arbeitet Purepoint Uranium an mehreren Explorationskampagnen, welche signifikante Entdeckungen der jüngeren Vergangenheit bestätigen sollen.

Skyharbour Resources ist ein Uran-Entwicklungs-Unternehmen, welches 29 erstklassige Explorationsprojekte zu attraktiven Bewertungen erworben hat, die mit einer Gesamtfläche von über 587.000 Hektar im gesamten Athabasca-Becken liegen. Neben mehrerer eigener Entwicklungsprojekte konzentriert sich die Gesellschaft aber vor allem auf ihr Prospektionsgeneratormodell, um die Exploration bei ihren anderen Projekten im Basin voranzutreiben und zu finanzieren, und hat dafür mehrere Partner (Orano Canada, Azincourt Energy, Valor Resources, Basin Uranium, Tisdale Clean Energy, Medaro Mining, North Shore Uranium) ins Boot geholt, die stetig neue Explorationsergebnisse vermelden. Insgesamt hat Skyharbour Earn-in-Optionsvereinbarungen mit Partnern unterzeichnet, die sich auf potenziell bis zu 33 Millionen CA$ an von den Partnern finanzierten Explorationsausgaben, auf die Ausgabe von Aktien im Wert von bis zu 26 Millionen CA$ und auf Barzahlungen von bis zu 19 Millionen CA$ an Skyharbour belaufen.

Uranium Energy Corp ist ein Uranbergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz in den USA. In Südtexas und in Wyoming besitzt Uranium Energy gleich drei Hub-and-Spoke-Betriebe, wovon ein Betrieb in Wyoming seit August 2024 wieder Uran fördert. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen eine Pipeline von hochkarätigen Uranprojekten in Kanada, den USA und Paraguay und eines der hochgradigsten und größten unerschlossenen Ferrotitanvorkommen der Welt, das sich in Paraguay befindet. Das Unternehmen erzielte im Fiskaljahr 2023 Einnahmen in Höhe von 163,95 Millionen US$ aus dem Verkauf von 3.150.000 Pfund Uranvorräten am Spotmarkt und erzielte einen Bruttogewinn von 49,60 Millionen US$. Dies dürfte das Unternehmen zukünftig mit der eigenen Förderung leicht ausweiten können.

Uranium Royalty Corp. ist eine kanadische Gesellschaft, die sich auf strategische Investitionen in Uranbeteiligungen, einschließlich Royalties, Streams, Fremd- und Eigenkapital in Uranunternehmen, sowie physische Urangeschäfte, fokussiert. Damit ist Uranium Royalty das erste Unternehmen, das das erfolgreiche Royalty- und Streaming-Geschäftsmodell ausschließlich auf den Uran-Sektor anwendet. Das Portfolio umfasst Beteiligungen an mehr als 20 Entwicklungs-, fortgeschrittenen, genehmigten und bereits produzierenden Uranprojekten in mehreren Jurisdiktionen. Zum Portfolio gehört auch ein hoher Bestand an physischem Uran sowie an Cash und handelbaren Wertpapieren, welche sofort monetarisiert werden könnten, sofern sich weitere Royalty-Hochkaräter anböten.

