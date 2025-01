© Foto: ZUMAPRESS.com | La Nacion - picture alliance

Der US-Dollar könnte im Jahr 2025 weiter an Stärke gewinnen, warnt die Bank of America in einer Analyse.Howard Du, G10-Devisenstratege der Bank, betonte: "Das makroökonomische Umfeld erfordert 2025 eine stärkere Absicherung als im Vorjahr, da Konsensprognosen von einem stärkeren US-Dollar-Kassakurs im Vergleich zu den 12-Monats-Terminkursen vieler globaler Währungen ausgehen." Der US-Dollar-Index, ein Maßstab für die Stärke des Greenbacks gegenüber anderen Währungen, erreichte kürzlich den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Das stärkt zwar die Kaufkraft bei Importen, schmälert jedoch die Gewinne multinationaler Unternehmen, die einen Großteil ihrer Einnahmen außerhalb der USA …