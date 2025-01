Während die Erwartungen an amerikanische Aktien sehr hoch sind, ist dieser Markt noch günstig bewertet.Märkte und Aktien, die besonders stark gestiegen sind, erfreuen sich meist großer Beliebtheit. Sie wecken die Gier, möglichst schnell große Gewinne zu erzielen. Doch was an der Börse sehr offensichtlich ist und bereits allen Marktteilnehmern bekannt ist, kehrt sich anschließend häufig in eine gegenteilige Entwicklung um. Grund sind oft hohe Bewertungen, weshalb Großinvestoren wie Warren Buffett, die rational handeln, bereits vor einem Kursabschwung verkaufen. So hat er im vergangenen Jahr (2024) in Summe Aktien ver- und dafür Anleihen gekauft. Letztere sind hingegen, obwohl sie attraktiv …