AI16Z crasht um 20 %: Hype vorbei! Folgt der 45 Mio. $ Meme-Coin WEPE?

Weiter zeigt der Kryptomarkt noch keine deutliche Erholung. Bitcoin konsolidiert bei 94.000 US-Dollar, Ethereum tendiert ein weiteres Mal schwächer. Nun bleiben hier die jüngsten Bewegungen dennoch überschaubar, die Volatilität geht wieder zurück.

Derweil ist ai16z (AI16Z) der schwächste Performer in der Top 100 des Kryptomarkts. Hier crasht der zuletzt gehypte Token um mehr als 20 Prozent an nur einem Tag. Die Wochenverluste belaufen sich schon auf knapp 40 Prozent. Ist der Hype bei AI16Z also vorbei, während Wall Street Pepe scheinbar leicht über 45 Millionen US-Dollar explodiert?

AI16Z Prognose: Bärisches Muster! Was passiert jetzt?

Ein aufsteigender Kanal ist eine charttechnische Formation, bei der sich der Kurs innerhalb zweier parallel verlaufender Trendlinien bewegt, die nach oben geneigt sind. Die obere Linie markiert den Widerstand, während die untere Linie als Unterstützung dient. Der Kurs pendelt typischerweise zwischen diesen Linien, wobei steigende Hoch- und Tiefpunkte charakteristisch sind. Solange der Kanal intakt bleibt, signalisiert er einen Aufwärtstrend. Ein Ausbruch nach unten ist ein Schwächesignal.

It looks like the AI Agent craze didn't last long! AI16Z just broke below support and is targeting $0.87 or lower! pic.twitter.com/mPqwoHaKN8 - Ali (@ali_charts) January 11, 2025

Mit dem Bruch der unteren Unterstützungslinie des aufsteigenden Kanals verlieren die Bullen an Kontrolle, so der Analyst Ali Martinez. Ein solcher Ausbruch deutet aktuell auf eine Trendwende oder Korrektur hin, wodurch Short-Positionen attraktiver werden. Trader könnten daraufsetzen, dass der Kurs weiter fällt.

Einige Experten sehen die aktuelle Korrektur im KI-Segment jedoch nicht als Warnsignal, sondern als potenzielle antizyklische Chance für Anleger, die bisher nicht investiert waren. Diese argumentieren, dass der Rückgang von 40-50 Prozent bei führenden Projekten wie AI16Z und Virtual attraktive Einstiegsmöglichkeiten bietet. Trotz der derzeitigen Schwäche glauben sie an eine Fortsetzung des KI-Trends. Anleger könnten diese Phase nutzen, um Positionen zu günstigen Kursen aufzubauen, bevor der Markt eine neue Aufwärtsbewegung startet. Das langfristige Potenzial der KI-gestützten Infrastruktur bleibt laut Experten intakt, AI Agents könnten auch über den Januar hinaus Interesse wecken, insbesondere dank des fundamentalen Mehrwerts.

GM



If you were sidelined from AI mania before



Now is the time to accumulate before the next leg up!



Top infra like ai16z & virtual are 40-50% down from ATHs



I'm definitely accumulating here, we are far from over for the AI run. pic.twitter.com/DfikAEFMJc - Momin (@mominsaqib) January 11, 2025

Kurzfristig zeigt sich jedoch eine klare Diskrepanz. Anleger ziehen Gelder aus AI16Z ab, während beispielsweise in WEPE immer mehr Kapital fließt.

Wall Street Pepe über 45 Mio. $ - besser als AI16Z?

In den letzten Tagen zeigte AI16Z Schwäche. Der Hype um AI Agents, und insbesondere um AI16Z, lässt merklich nach. Nach einem parabolischen Kursanstieg wechselt nun die Aufmerksamkeit zu anderen Vermögenswerten, was auf eine abnehmende Begeisterung für das Narrativ der AI Agents hinweist.

Wall Street Pepe (WEPE) hat sich in den letzten Wochen als neuer Akteur innerhalb der Krypto-Community positioniert. Während der Markt insgesamt Anzeichen von Schwäche zeigte, konnte WEPE durchweg eine positive Dynamik beibehalten. Besonders beeindruckend ist die hohe Summe von mehr als 45 Millionen US-Dollar, die während des laufenden Presales eingesammelt wurde. Diese beachtliche Zahl hebt das Projekt deutlich von vielen vergleichbaren Initiativen ab und verdeutlicht das große Interesse der Anleger. Die Schaffung einer stabilen und langfristig orientierten Community steht dabei im Mittelpunkt der Strategie. Anders als klassische Meme-Coins fokussiert sich WEPE nicht nur auf kurzfristige Kursgewinne, sondern auf nachhaltige Entwicklungen innerhalb der Trading-Szene.

Zum Wall Street Pepe Presale

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal des Projekts ist der Fokus auf die Unterstützung privater Investoren. Während große Marktteilnehmer oft die Bewegungen an den Kryptomärkten dominieren, möchte WEPE die Ungleichheit reduzieren. Mit speziell entwickelten Tools und Strategien, die bisher überwiegend institutionellen Akteuren vorbehalten waren, will die Plattform privaten Anlegern Zugang zu professionellen Handelsressourcen ermöglichen. Damit verfolgt das Projekt das Ziel, fairere Marktbedingungen zu schaffen. Ausdrücklich soll WEPE eine Trading-Community für private Anleger werden.

Mitglieder profitieren dann bestenfalls von exklusiven Einblicken in Markttrends sowie Empfehlungen für ihre Handelsentscheidungen. Aktive Teilnehmer der Plattform erhalten darüber hinaus Belohnungen in Form von WEPE-Token, was das Engagement innerhalb der Community weiter steigern soll.

Das maximale Angebot von WEPE beläuft sich auf insgesamt 200 Milliarden Token. Ein bedeutender Teil davon wurde für den Presale reserviert, während andere Anteile für Marketingaktivitäten und die Bereitstellung von Liquidität vorgesehen sind. Darüber hinaus dienen bestimmte Token als Belohnungen für das Staking sowie als Anreize für besonders aktive Community-Mitglieder. Auch hier zeigt sich ein langfristiger Anspruch des Teams um Wall Street Pepe, das den Geist von Wall Street Bets wieder zum Leben erwecken möchte.

Der Erwerb von WEPE Token ist über die offizielle Webseite möglich. Unterstützte Währungen für den Kauf sind ETH, USDT und BNB. Da der Token-Preis in Kürze ansteigen wird, könnten frühe Investoren noch Buchgewinne aufbauen - einfach die Website besuchen, das Wallet verbinden und die Token tauschen.

Zum Wall Street Pepe Presale

