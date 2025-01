close-up photo of bitcoin cryptocurrency physical coin on the tablet computer showing stock market charts. trading bitcoin cryptocoin concept on the wooden table Die Weihnachtszeit war für Bitcoin-Fans eher dünne Suppe. Zwölf Prozent büßte die Kryptowährung zwischen Mitte Dezember und Silvester ein. Doch der Start 2025 fällt bestens aus. Rund 16 Jahre hat es gedauert, bis der Bitcoin die Marke von 100.000 Dollar geknackt hat. Die Euphorie hat sich in der zweiten Dezemberhälfte aber gelegt obgleich ...

