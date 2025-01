Bitcoin News: Keine Unterstützung! Droht der Mega-Crash?

Bitcoin läuft in den letzten 24 Stunden seitwärts und hat sich damit wieder bei 94.500 US-Dollar stabilisiert. Kurzfristig scheint der größere Rücksetzer zunächst beendet. Bitcoin tendiert weiter in der übergeordneten Range. Hier stellt sich die Frage nach dem weiteren Kursverlauf. Denn noch gab es eben keine nachhaltige Entscheidung, es mangelt an einem Ausbruch nach oben oder unten. Nun verweist ein führender Analyst auf ein potenzielles Crash-Szenario. Denn in einer großen Range mangelt es an jedwedem Support für die wertvollste Kryptowährung der Welt. Was müssen Anleger wissen?

Bitcoin Analyse: Hier fehlt es an Unterstützung

Der Indikator UTXO Realized Price Distribution (URPD) zeigt im Bitcoin-Markt an, bei welchen Preisniveaus Bitcoin-Adressen ihre Coins erworben haben. Der Indikator visualisiert, wie viele Coins zu bestimmten Preisen realisiert wurden. Dadurch lassen sich wichtige Unterstützungszonen erkennen, da Preisklassen mit einem hohen UTXO-Volumen oft auf starke Kaufaktivität hinweisen. Wenn der aktuelle Bitcoin-Preis nahe einer Zone mit hohem realisierten Volumen liegt, könnte dies auf eine potenzielle Unterstützungszone hinweisen. Der URPD-Indikator hilft also, diese wichtigen Preisbereiche zu identifizieren.

On-chain data reveals a $12,000 void between $87,000 and $75,000, with little to no support for Bitcoin $BTC in this range! pic.twitter.com/JQqRdbLumt - Ali (@ali_charts) January 11, 2025

Der Krypto-Analyst Ali Martinez weist nun in einem neuen Beitrag auf X darauf hin, dass laut On-Chain-Daten zwischen 75.000 und 87.000 US-Dollar für Bitcoin kaum Unterstützung besteht. Dies bedeutet, dass in diesem Preisbereich nur wenige Coins gehandelt wurden. Sollte der Preis in diesen Bereich fallen, könnte er schnell bis zur nächsten starken Unterstützungszone bei 75.000 US-Dollar sinken.

Kurzfristig müssen sich Anleger dennoch keine Sorgen machen, da die Bullen vorerst den Support bei 91.000 US-Dollar verteidigen konnten. Solange BTC in der aktuellen Range verharrt, bleibt das Risiko überschaubar. Erst bei einem bärischen Ausbruch aus der Konsolidierung müssen sich Anleger der obigen Zone zuwenden. Dann könnte der Verkaufsdruck ein weiteres Mal zunehmen.

Bitcoin Alternative: Passiv Meme-Coins kaufen - das bietet Meme Index

Während Bitcoin das Basis-Investment im digitalen Währungsmarkt bleibt, setzen Anleger weiter auf kleinere Coins und Presales, wenn sie überdurchschnittliche Renditen anstreben. Das Krypto-Projekt "Meme Index" sorgt derzeit für Aufmerksamkeit im Krypto-Markt. Innerhalb kurzer Zeit hat der Presale mehr als 2,2 Millionen US-Dollar an Kapital eingesammelt. Das Team hinter Meme Index möchte das Konzept etablieren, diversifiziert in eine Vielzahl von Meme-Coins zu investieren, ohne auf einzelne Projekte setzen zu müssen. Das Fundament bildet der MEMEX Token, der Anlegern Zugang zu verschiedenen Indizes mit differenzierten Anlagestrategien bietet.

Das Angebot umfasst vier Indizes, die sich durch unterschiedliche Risikoprofile auszeichnen. Der Meme Titan Index fokussiert sich auf etablierte Meme-Coins mit hoher Marktkapitalisierung. Neue Projekte werden hingegen im Meme Moonshot Index abgedeckt. Mittelgroße Token finden im Meme Midcap Index Platz, während der Meme Frenzy Index gezielt auf hochspekulative Anlagen ausgerichtet ist. Diese Vielfalt ermöglicht es, unterschiedliche Anlegergruppen anzusprechen.

Zum Presale von Meme Index

Ein Art Meme-Coin-ETF wie der Meme Index wirkt für 2025 besonders spannend, da er in einem hochspekulativen Marktsegment gezielt Diversifikation ermöglicht. Anstatt auf einzelne, oft riskante Projekte zu setzen, erhalten Anleger Zugang zu einem breiten Portfolio. Diese Streuung mindert das Verlustrisiko und erhöht die Chancen auf nachhaltige Gewinne. Wer sich nicht traut, in einzelne Meme-Coins zu investierten, könnte bei Meme Index eine Alternative finden. Ein zentraler Vorteil von Meme Index liegt schließlich darin, das Risiko zu streuen und gleichzeitig Chancen auf attraktive Gewinne zu wahren. Viele Meme-Coins schaffen es langfristig nicht, stabile Renditen zu erzielen. Meme Index begegnet diesem Problem mit einer strukturierten Herangehensweise.

Zudem setzt das Projekt auf dezentrale Governance. MEMEX-Halter bekommen Mitspracherechte und können über zukünftige Entwicklungen abstimmen, darunter auch die Aufnahme neuer Coins in die Indizes. Langfristiges Wachstum wird durch gezielte Token-Zuweisungen für Marketing, Community-Belohnungen sowie Staking-Programme gefördert. Interessierte Anleger können MEMEX unkompliziert auf der offiziellen Website erwerben, indem sie ihre Wallets verknüpfen und Zahlungen mit ETH, USDT oder BNB vornehmen.

Zum Presale von Meme Index

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.